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Хетафе - Эльче 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Хетафе
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Эльче, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Эльче
Эльче
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
23СербиязщСтефан Митрович
4УругвайзщГастон Альварес
9Испанияпз Порту
18УругвайпзМауро Арамбарри
20СербияпзНеманья Максимович
11ИспанияпзКарлес Аленья
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
13Испаниявр Эдгар Бадия
14КолумбиязщЭлибельтон Паласиос
6ИспаниязщПедро Бигас
23ИспаниязщКарлос Клерк
2АргентиназщЛаутаро Бланко
20ИспанияпзХерард Гумбау
26ИспанияпзДжон Дональд
16ИспанияпзФидель Чавес
18ФранцияпзРанди Нтекья
11Испаниянп Тете
9АргентинанпЛукас Бое
Главные тренеры
АргентинаСебастьян Беккасесе
История личных встреч
31.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Эльче0 : 1Хетафе
22.05.2022 Испания - Примера 38-й тур Эльче3 : 1Хетафе
13.09.2021 Испания - Примера 4-й тур Хетафе0 : 1Эльче
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Хетафе1 : 1Эльче
11.01.2021 Испания - Примера 18-й тур Эльче1 : 3Хетафе
19.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур Хетафе2 : 0Эльче
10.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. 18-й тур Эльче2 : 2Хетафе
09.04.2015 Испания - Примера 30-й тур Эльче0 : 1Хетафе
08.11.2014 Испания - Примера 11-й тур Хетафе0 : 0Эльче
06.04.2014 Испания - Примера 32-й тур Эльче1 : 0Хетафе
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 1 : 0Хетафе
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Хетафе1 : 2
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 3 : 1Хетафе
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эльче1 : 0
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 1Эльче
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эльче4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 1 : 0Эльче
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Эльче0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

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