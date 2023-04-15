23:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 19 мая
Суббота 20 мая
Свернуть список

Барселона - Реал Сосьедад 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
20 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Барселона
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
28ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
5ИспанияпзСерхио Бускетс
19Кот-д'ИвуарпзФранк Кессье
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
7ФранциянпУсман Дембеле
1ИспанияврАлекс Ремиро
18ИспаниязщАндони Горосабель
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
21ИспанияпзДавид Сильва
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияХавьер Эрнандес
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
25.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Барселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Реал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Барселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
16.12.2020 Испания - Примера 19-й тур Барселона2 : 1Реал Сосьедад
07.03.2020 Испания - Примера 27-й тур Барселона1 : 0Реал Сосьедад
14.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад2 : 2Барселона
20.04.2019 Испания - Примера 33-й тур Барселона2 : 1Реал Сосьедад
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 2 : 4Барселона
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Барселона1 : 0
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Барселона4 : 0
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 2 : 1Барселона
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Барселона1 : 0
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 0
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 0 : 2Реал Сосьедад
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 0 : 0Реал Сосьедад
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Клуб закрыл собственное ТВ. Это сэкономит пару миллионов евро.«Барса» ищет всяческие варианты, чтобы позволить себе вернуть Месси: «Барса» пошла на крайние меры. Клуб массово увольняет людей ради подписания Месси 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал34 17 6 11 52-35 57 55.9
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Жирона34 13 9 12 54-48 48 47.1
8 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
9 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
10 Атлетик Б34 13 8 13 44-38 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка34 12 8 14 33-37 44 43.1
13 Сельта34 10 9 15 39-48 39 38.2
14 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
15 Альмерия34 10 6 18 43-61 36 35.3
16 Кадис34 8 11 15 26-50 35 34.3
17 Вальядолид34 10 5 19 30-60 35 34.3
18
Зона вылета
Хетафе34 8 10 16 30-43 34 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче34 4 7 23 26-64 19 18.6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close