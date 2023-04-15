Барселона - Реал Сосьедад 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
20 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Спотифай Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|28
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|5
|пз
|Серхио Бускетс
|19
|пз
|Франк Кессье
|22
|нп
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|7
|нп
|Усман Дембеле
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Андони Горосабель
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|5
|пз
|Игор Субельдия
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|пз
|Такефуса Кубо
|21
|пз
|Давид Сильва
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|16.12.2020
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|07.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 2
|20.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Клуб закрыл собственное ТВ. Это сэкономит пару миллионов евро.«Барса» ищет всяческие варианты, чтобы позволить себе вернуть Месси: «Барса» пошла на крайние меры. Клуб массово увольняет людей ради подписания Месси 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|55.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|53.9
|7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|47.1
|8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|10
|Атлетик Б
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|45.1
|12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|43.1
|13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|38.2
|14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|35.3
|16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|34.3
|17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|34.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
|18.6