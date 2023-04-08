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Нант - Монпелье 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
20 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Нант
Монпелье

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Монпелье, которое состоится 20 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Монпелье
Монпелье
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
3БразилияпзАндрей Жиротто
29ФранцияпзКентен Мерлен
10ФранцияпзЛюдовик Блас
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигериянпМозес Саймон
11ФранциянпМаркус Коко
40ФранцияврБенжамен Леком
29КамерунзщЭнцо Чато
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
22ФранцияпзХалил Файад
7ФранциянпАрно Норден
10АнглиянпСтефи Мавидиди
9ФранциянпВалер Жермен
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
История личных встреч
15.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье0 : 3Нант
06.03.2022 Франция - Лига 1 27-й тур Нант2 : 0Монпелье
31.10.2021 Франция - Лига 1 12-й тур Монпелье2 : 0Нант
23.05.2021 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 2Монпелье
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Монпелье1 : 1Нант
31.08.2019 Франция - Лига 1 4-й тур Нант1 : 0Монпелье
18.05.2019 Франция - Лига 1 37-й тур Монпелье1 : 1Нант
08.01.2019 Франция - Лига 1 18-й тур Нант2 : 0Монпелье
30.10.2018 Франция - Кубок лиги 1/16 финала Монпелье0 : 3Нант
06.05.2018 Франция - Лига 1 36-й тур Нант0 : 2Монпелье
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 0 : 0Нант
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Нант0 : 2
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 0Нант
29.04.2023 Кубок Франции Финал Нант1 : 5
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Нант2 : 2
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Монпелье1 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 5 : 4Монпелье
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 4Монпелье
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Монпелье1 : 0
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 2 : 1Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако35 19 8 8 68-51 65 61.9
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион35 16 8 11 58-43 56 53.3
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье35 13 5 17 57-58 44 41.9
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант35 6 15 14 35-50 33 31.4
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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