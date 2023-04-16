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Кремонезе - Болонья 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Джованни Цини (Кремона, Италия), вместимость: 20034
20 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
Кремонезе
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кремонезе - Болонья, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джованни Цини (Кремона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кремонезе
Кремона
Болонья
Болонья
12ИталияврМарко Карнесекки
3ИталиязщЭмануэле Валери
17ИталиязщЛеонардо Серникола
21РумыниязщВлад Кирикеш
44ГрузиязщЛука Лочошвили
5МексиказщХоан Васкес
28ФранцияпзСуалихо Мейте
27ЧилипзПабло Гальдамес
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
77НигериянпДавид Окереке
9ИталиянпДаниэль Чофани
28ПольшаврЛукаш Скорупски
3АвстриязщСтефан Пош
14ИталиязщКевин Бонифаци
26КолумбиязщДжон Лукуми
50ИталиязщАндреа Камбьязо
8АргентинапзНиколас Домингес
30НидерландыпзЙерди Схаутен
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
7ИталиянпРиккардо Орсолини
99ГамбиянпМуса Барроу
9АвстриянпМарко Арнаутович
Главные тренеры
ИталияДавиде Баллардини
ИталияТьяго Мотта
ИталияТьяго Мотта
История личных встреч
23.01.2023 Италия - Серия А 19-й тур Болонья1 : 1Кремонезе
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Кремонезе
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Кремонезе2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Кремонезе
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Кремонезе1 : 1
27.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч 0 : 0Кремонезе
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Болонья0 : 0
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Болонья
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 1Болонья
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Болонья1 : 1
21.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 1Болонья
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
7 Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
10 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
11 Болонья35 12 11 12 43-44 47 44.8
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона35 7 9 19 28-52 30 28.6
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе35 4 12 19 31-61 24 22.9
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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