Аталанта - Верона 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
20 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|28
|зщ
|Мерих Демирал
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|13
|пз
|Эдерсон
|88
|пз
|Марио Пашалич
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|9
|нп
|Луис Мурьель
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|23
|зщ
|Джанджакомо Маньяни
|6
|зщ
|Исак Хин
|17
|зщ
|Федерико Чеккерини
|5
|пз
|Марко Фараони
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Оливер Абильгор
|7
|пз
|Симоне Верди
|8
|нп
|Дарко Лазович
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|19
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Цаффарони
История личных встреч
|28.08.2022
|Италия - Серия А
|3-й тур
|0 : 1
|18.04.2022
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|21.03.2021
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 2
|28.11.2020
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|07.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|3 : 2
|18.03.2018
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 5
|25.10.2017
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 0
|03.02.2016
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|24.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 6
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|10
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|44.8
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|22.9
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1