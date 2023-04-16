23:49 ()
Онлайн трансляции
Пятница 19 мая
Суббота 20 мая
Свернуть список

Аталанта - Верона 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
20 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Аталанта
Верона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Верона, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Верона
Верона
57ИталияврМарко Спортьелло
42ИталиязщДжорджио Скальвини
3ДаниязщЙоаким Мехле
2ИталиязщРафаэл Толой
28ТурциязщМерих Демирал
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
15НидерландыпзМартен де Рон
13Бразилияпз Эдерсон
88ХорватияпзМарио Пашалич
7НидерландыпзТён Копмейнерс
9КолумбиянпЛуис Мурьель
1ИталияврЛоренцо Монтипо
23ИталиязщДжанджакомо Маньяни
6ШвециязщИсак Хин
17ИталиязщФедерико Чеккерини
5ИталияпзМарко Фараони
61ФранцияпзАдриен Тамез
28ДанияпзОливер Абильгор
7ИталияпзСимоне Верди
8СербиянпДарко Лазович
26БельгиянпСириль Нгонж
19Босния и ГерцеговинанпМилан Джурич
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияМарко Цаффарони
История личных встреч
28.08.2022 Италия - Серия А 3-й тур Верона0 : 1Аталанта
18.04.2022 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта1 : 2Верона
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Верона1 : 2Аталанта
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Верона0 : 2Аталанта
28.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Аталанта0 : 2Верона
18.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Верона1 : 1Аталанта
07.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Аталанта3 : 2Верона
18.03.2018 Италия - Серия А 29-й тур Верона0 : 5Аталанта
25.10.2017 Италия - Серия А 10-й тур Аталанта3 : 0Верона
03.02.2016 Италия - Серия А 23-й тур Верона2 : 1Аталанта
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 0Аталанта
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Аталанта0 : 2
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Аталанта3 : 2
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2Аталанта
24.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Аталанта3 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Верона0 : 1
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 1Верона
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Верона0 : 6
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 1Верона
21.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Верона2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
7 Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
10 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
11 Болонья35 12 11 12 43-44 47 44.8
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона35 7 9 19 28-52 30 28.6
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе35 4 12 19 31-61 24 22.9
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close