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Милан - Сампдория 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
20 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Милан
Сампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сампдория, которое состоится 20 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Сампдория
Генуя
16ФранцияврМик Меньян
2ИталиязщДавиде Калабрия
24ДаниязщСимон Кьер
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
33Босния и ГерцеговинапзРаде Крунич
8ИталияпзСандро Тонали
56БельгияпзАлексис Салемакерс
10ИспанияпзБраим Диас
27БельгиянпДивок Ориги
12ХорватиянпАнте Ребич
30ИталияврНикола Равалья
4ГерманиязщКорай Гюнтер
2АргентиназщБруно Амионе
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
3ИталиязщТоммазо Ауджелло
17НидерландыпзБрам Нуйтинк
20АнглияпзГарри Уинкс
8ВенесуэлапзТомас Ринкон
7СербияпзФилип Джуричич
23ИталиянпМаноло Габбьядини
27ИталиянпФабио Квальярелла
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
СербияДеян Станкович
История личных встреч
10.09.2022 Италия - Серия А 6-й тур Сампдория1 : 2Милан
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Милан1 : 0Сампдория
23.08.2021 Италия - Серия А 1-й тур Сампдория0 : 1Милан
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Милан1 : 1Сампдория
06.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Сампдория1 : 2Милан
29.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Сампдория1 : 4Милан
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Милан0 : 0Сампдория
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Сампдория1 : 0Милан
12.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Сампдория0 : 2 ДВМилан
28.10.2018 Италия - Серия А 10-й тур Милан3 : 2Сампдория
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Милан
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Милан
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Милан0 : 2
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Милан2 : 0
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 1
15.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Сампдория1 : 1
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Сампдория
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Сампдория0 : 2
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 5 : 0Сампдория
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Сампдория1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
7 Аталанта35 17 7 11 56-42 58 55.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
10 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
11 Болонья35 12 11 12 43-44 47 44.8
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Верона35 7 9 19 28-52 30 28.6
18
Зона вылета
Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
19
Зона вылета
Кремонезе35 4 12 19 31-61 24 22.9
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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