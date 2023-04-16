Милан - Сампдория 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
20 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Сампдория, которое состоится 20 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Сампдория
Генуя
|16
|вр
|Мик Меньян
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|24
|зщ
|Симон Кьер
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|33
|пз
|Раде Крунич
|8
|пз
|Сандро Тонали
|56
|пз
|Алексис Салемакерс
|10
|пз
|Браим Диас
|27
|нп
|Дивок Ориги
|12
|нп
|Анте Ребич
|30
|вр
|Никола Равалья
|4
|зщ
|Корай Гюнтер
|2
|зщ
|Бруно Амионе
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|3
|зщ
|Томмазо Ауджелло
|17
|пз
|Брам Нуйтинк
|20
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Томас Ринкон
|7
|пз
|Филип Джуричич
|23
|нп
|Маноло Габбьядини
|27
|нп
|Фабио Квальярелла
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Деян Станкович
История личных встреч
|10.09.2022
|Италия - Серия А
|6-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|06.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 4
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|12.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2 ДВ
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|15.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|5 : 0
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|7
|Аталанта
|35
|17
|7
|11
|56-42
|58
|55.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|10
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|11
|Болонья
|35
|12
|11
|12
|43-44
|47
|44.8
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|22.9
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1