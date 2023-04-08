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Хоффенхайм - Унион 20 Мая прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Хоффенхайм
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Унион, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хоффенхайм
Зинсхайм
Унион
Берлин
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
23СШАзщДжон Энтони Брукс
25НигериязщКевин Акпогума
8ГерманияпзДеннис Гайгер
6ГерманияпзГриша Прёмель
11Испанияпз Анхелиньо
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
9ТогонпИла Бебу
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10ИзраильнпМунас Даббур
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
26ФранциязщЖером Руссийон
18ХорватияпзЙосип Юранович
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион3 : 1Хоффенхайм
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 1Хоффенхайм
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Хоффенхайм2 : 2Унион
28.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Унион1 : 1Хоффенхайм
02.11.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Хоффенхайм1 : 3Унион
20.06.2020 Германия - Бундеслига 33-й тур Хоффенхайм4 : 0Унион
17.12.2019 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион0 : 2Хоффенхайм
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Хоффенхайм
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Хоффенхайм3 : 1
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 0Хоффенхайм
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Хоффенхайм1 : 3
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 1Хоффенхайм
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 0Унион
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Унион0 : 0
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 0 : 1Унион
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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