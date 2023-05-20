Вердер - Кёльн 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Иржи Павленка
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|3
|зщ
|Антони Юнг
|32
|пз
|Марко Фридль
|8
|пз
|Митчелл-Элия Вайзер
|36
|пз
|Кристиан Гросс
|6
|пз
|Йенс Стаге
|10
|нп
|Леонардо Биттенкорт
|17
|нп
|Максимилиан Филипп
|7
|нп
|Марвин Дукш
|20
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|14
|пз
|Йонас Хектор
|28
|пз
|Эйе Скири
|6
|пз
|Эрик Мартель
|7
|пз
|Деян Любичич
|37
|пз
|Линтон Майна
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|7 : 1
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|22.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|05.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 3
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|07.05.2016
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|36.5
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0