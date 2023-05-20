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Вердер - Кёльн 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вердер
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
1ЧехияврИржи Павленка
13СербиязщМилош Велькович
4ГерманиязщНиклас Штарк
3ГерманиязщАнтони Юнг
32АвстрияпзМарко Фридль
8ГерманияпзМитчелл-Элия Вайзер
36ГерманияпзКристиан Гросс
6ДанияпзЙенс Стаге
10ГерманиянпЛеонардо Биттенкорт
17ГерманиянпМаксимилиан Филипп
7ГерманиянпМарвин Дукш
20ГерманияврМарвин Швебе
2ГерманиязщБенно Шмиц
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
14ГерманияпзЙонас Хектор
28ТуниспзЭйе Скири
6ГерманияпзЭрик Мартель
7АвстрияпзДеян Любичич
37ГерманияпзЛинтон Майна
11АвстриянпФлориан Кайнц
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Кёльн7 : 1Вердер
07.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Кёльн1 : 1Вердер
06.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Вердер1 : 1Кёльн
27.06.2020 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер6 : 1Кёльн
21.12.2019 Германия - Бундеслига 17-й тур Кёльн1 : 0Вердер
12.03.2018 Германия - Бундеслига 26-й тур Вердер3 : 1Кёльн
22.10.2017 Германия - Бундеслига 9-й тур Кёльн0 : 0Вердер
05.05.2017 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн4 : 3Вердер
17.12.2016 Германия - Бундеслига 15-й тур Вердер1 : 1Кёльн
07.05.2016 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн0 : 0Вердер
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 2 : 1Вердер
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Вердер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Вердер
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 4Вердер
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 2
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн5 : 2
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Кёльн
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 1
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 3Кёльн
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Кёльн1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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