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Герта - Бохум 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Герта
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Бохум, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Бохум
Бохум
1ДанияврОливер Кристенсен
16АнглиязщДжонджо Кенни
3УругвайзщАгустин Рохель
20ГерманиязщМарк-Оливер Кемпф
21ГерманиязщМарвин Платтенхардт
31ГерманиязщМартон Дардаи
29ФранцияпзЛука Тусар
14БельгиянпДоди Лукебакио
7ГерманиянпФлориан Нидерлехнер
23ГерманиянпМарко Рихтер
19ЧерногориянпСтеван Йоветич
1ГерманияврМануэль Риман
23ГамбиязщСайди Джанко
20УкраиназщИван Ордец
4СербиязщЭрхан Машович
3Бразилиязщ Данило
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
7АвстрияпзКевин Штёгер
10ГерманияпзФилипп Фёрстер
11ЯпониянпТакума Асано
22ГананпКристофер Антви-Адджей
33ГерманиянпФилипп Хофман
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Бохум3 : 1Герта
04.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Герта1 : 1Бохум
12.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Бохум1 : 3Герта
30.01.2010 Германия - Бундеслига 20-й тур Герта0 : 0Бохум
23.08.2009 Германия - Бундеслига 3-й тур Бохум1 : 0Герта
09.05.2009 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта2 : 0Бохум
22.11.2008 Германия - Бундеслига 14-й тур Бохум2 : 3Герта
12.04.2008 Германия - Бундеслига 28-й тур Бохум1 : 1Герта
27.10.2007 Германия - Бундеслига 11-й тур Герта2 : 0Бохум
14.04.2007 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 3Герта
12.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Герта
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Герта2 : 1
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 0Герта
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Герта2 : 4
14.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 5 : 2Герта
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бохум3 : 2
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 0Бохум
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бохум1 : 1
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум1 : 5
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 1Бохум
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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