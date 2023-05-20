Герта - Бохум 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Бохум, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Оливер Кристенсен
|16
|зщ
|Джонджо Кенни
|3
|зщ
|Агустин Рохель
|20
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|21
|зщ
|Марвин Платтенхардт
|31
|зщ
|Мартон Дардаи
|29
|пз
|Лука Тусар
|14
|нп
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Флориан Нидерлехнер
|23
|нп
|Марко Рихтер
|19
|нп
|Стеван Йоветич
|1
|вр
|Мануэль Риман
|23
|зщ
|Сайди Джанко
|20
|зщ
|Иван Ордец
|4
|зщ
|Эрхан Машович
|3
|зщ
|Данило
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|10
|пз
|Филипп Фёрстер
|11
|нп
|Такума Асано
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|33
|нп
|Филипп Хофман
Главные тренеры
|Томас Леч
История личных встреч
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 1
|04.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 3
|30.01.2010
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 0
|23.08.2009
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|09.05.2009
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|22.11.2008
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|12.04.2008
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|27.10.2007
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|14.04.2007
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 3
|12.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 4
|14.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|5 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 5
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|36.5
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0