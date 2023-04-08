23:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 19 мая
Суббота 20 мая
Свернуть список

Бавария - РБ Лейпциг 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Бавария
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
27ШвейцарияврЯн Зоммер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
5ФранциязщБенжамен Павар
4НидерландызщМаттейс де Лигт
22ПортугалиязщЖоау Канселу
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
7ГерманияпзСерж Гнабри
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8МалипзАмаду Айдара
10ШвецияпзЭмиль Форсберг
18ФранцияпзКристофер Нкунку
11ГерманиянпТимо Вернер
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
20.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
30.07.2022 Суперкубок Германии Финал РБ Лейпциг3 : 5Бавария
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария3 : 2РБ Лейпциг
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 4Бавария
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур РБ Лейпциг0 : 1Бавария
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Бавария3 : 3РБ Лейпциг
09.02.2020 Германия - Бундеслига 21-й тур Бавария0 : 0РБ Лейпциг
14.09.2019 Германия - Бундеслига 4-й тур РБ Лейпциг1 : 1Бавария
25.05.2019 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг0 : 3Бавария
11.05.2019 Германия - Бундеслига 33-й тур РБ Лейпциг0 : 0Бавария
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Бавария
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария2 : 0
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 3 : 1Бавария
19.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 1
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 1РБ Лейпциг
02.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала 1 : 5РБ Лейпциг
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур РБ Лейпциг1 : 0
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 2 : 0РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close