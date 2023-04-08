Бавария - РБ Лейпциг 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
РБ Лейпциг
Лейпциг
|27
|вр
|Ян Зоммер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|5
|зщ
|Бенжамен Павар
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|22
|зщ
|Жоау Канселу
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|7
|пз
|Серж Гнабри
|10
|нп
|Лерой Зане
|25
|нп
|Томас Мюллер
|21
|вр
|Янис Бласвих
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|32
|зщ
|Йошко Гвардиол
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|17
|пз
|Доминик Собослаи
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Эмиль Форсберг
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|11
|нп
|Тимо Вернер
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Марко Розе
История личных встреч
|20.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Суперкубок Германии
|Финал
|3 : 5
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|03.04.2021
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|05.12.2020
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 3
|09.02.2020
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|25.05.2019
|Кубок Германии
|Финал
|0 : 3
|11.05.2019
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 1
|19.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|02.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|1 : 5
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|20
|8
|4
|89-34
|68
|70.8
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|32
|18
|6
|8
|57-38
|60
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|32
|17
|8
|7
|48-34
|59
|61.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|32
|12
|10
|10
|54-49
|46
|47.9
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|32
|10
|11
|11
|47-51
|41
|42.7
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|32
|10
|5
|17
|50-62
|35
|36.5
|13
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|14
|Хоффенхайм
|32
|9
|5
|18
|43-54
|32
|33.3
|15
|Бохум
|32
|9
|4
|19
|36-71
|31
|32.3
|16
|Шальке-04
|32
|7
|9
|16
|31-65
|30
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|32
|6
|7
|19
|39-67
|25
|26.0