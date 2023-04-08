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Шальке-04 - Айнтрахт Ф 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
20 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Шальке-04
Айнтрахт Ф

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Айнтрахт Ф, которое состоится 20 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
13ГерманияврАлександер Шволов
27ШвейцариязщСедрик Бруннер
25ГерманиязщМоритц Йенц
35ПольшазщМарчин Каминьски
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
30ЧехияпзАлекс Крал
6ГерманияпзТом Краус
10УругвайпзРодриго Саласар
20ГерманияпзТим Скарке
19ТурциянпКенан Караман
9ГерманиянпСимон Теродде
1ГерманияврКевин Трапп
18МализщАлмами Туре
35Бразилиязщ Тута
2ФранциязщЭван Н'Дика
24ПортугалиязщАурелио Бута
25ГерманиязщКристофер Ленц
17ГерманияпзСебастьян Роде
8ШвейцарияпзДжибриль Соу
27ГерманияпзМарио Гётце
15ЯпониянпДаити Камада
9ФранциянпРандаль Коло Муани
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Шальке-04
15.05.2021 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-044 : 3Айнтрахт Ф
17.01.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Шальке-04
17.06.2020 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Шальке-04
15.12.2019 Германия - Бундеслига 15-й тур Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
06.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-041 : 2Айнтрахт Ф
11.11.2018 Германия - Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф3 : 0Шальке-04
12.05.2018 Германия - Бундеслига 34-й тур Шальке-041 : 0Айнтрахт Ф
18.04.2018 Кубок Германии 1/2 финала Шальке-040 : 1Айнтрахт Ф
16.12.2017 Германия - Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Шальке-04
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 6 : 0Шальке-04
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 3Шальке-04
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Шальке-042 : 1
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 0Шальке-04
14.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Шальке-045 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Айнтрахт Ф3 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 3 : 1Айнтрахт Ф
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала 2 : 3Айнтрахт Ф
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф1 : 1
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 4 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария32 20 8 4 89-34 68 70.8
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг32 18 6 8 57-38 60 62.5
4
Лига чемпионов
Унион32 17 8 7 48-34 59 61.5
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф32 12 10 10 54-49 46 47.9
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн32 10 11 11 47-51 41 42.7
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер32 10 5 17 50-62 35 36.5
13 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
14 Хоффенхайм32 9 5 18 43-54 32 33.3
15 Бохум32 9 4 19 36-71 31 32.3
16 Шальке-0432 7 9 16 31-65 30 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта32 6 7 19 39-67 25 26.0

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