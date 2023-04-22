Черноморец - Минай 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
20 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Минай, которое состоится 20 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Минай
Минай
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
|Владимир Богданович Шаран
История личных встреч
|10.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|16.11.2019
|Украина - Первая лига
|18-й тур
|1 : 1
|10.08.2019
|Украина - Первая лига
|3-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|07.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|15.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|08.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|27
|20
|6
|1
|62-19
|66
|81.5
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|28
|20
|5
|3
|60-23
|65
|77.4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|26
|18
|4
|4
|57-28
|58
|74.4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|26
|15
|5
|6
|39-23
|50
|64.1
|5
|Александрия
|27
|10
|13
|4
|40-31
|43
|53.1
|6
|Ворскла
|27
|10
|6
|11
|32-35
|36
|44.4
|7
|Кривбасс
|27
|10
|5
|12
|22-29
|35
|43.2
|8
|Колос
|27
|9
|6
|12
|22-31
|33
|40.7
|9
|Черноморец
|26
|7
|8
|11
|30-36
|29
|37.2
|10
|Верес
|27
|7
|6
|14
|32-40
|27
|33.3
|11
|Ингулец
|26
|7
|6
|13
|20-31
|27
|34.6
|12
|Металлист 1925
|26
|5
|12
|9
|20-39
|27
|34.6
|13
|Минай
|26
|6
|8
|12
|19-29
|26
|33.3
|14
|Рух В
|26
|5
|9
|12
|26-36
|24
|30.8
| 15
Зона вылета
|Металлист
|26
|5
|7
|14
|26-49
|22
|28.2
| 16
Зона вылета
|Львов
|26
|3
|4
|19
|18-46
|13
|16.7