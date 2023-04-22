23:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 19 мая
Суббота 20 мая
Свернуть список

Черноморец - Минай 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
20 Мая 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 27-й тур
Черноморец
Минай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Минай, которое состоится 20 Мая 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Одесса
Минай
Минай
Главные тренеры
УкраинаРоман Иосифович Григорчук
УкраинаВладимир Богданович Шаран
История личных встреч
10.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Минай0 : 1Черноморец
12.09.2021 Украина - Премьер-лига 7-й тур Минай2 : 2Черноморец
16.11.2019 Украина - Первая лига 18-й тур Черноморец1 : 1Минай
10.08.2019 Украина - Первая лига 3-й тур Минай1 : 0Черноморец
13.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Черноморец
07.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Черноморец1 : 2
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Черноморец3 : 0
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур 3 : 1Черноморец
23.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур 2 : 3Черноморец
15.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Минай0 : 1
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Минай2 : 0
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 1 : 0Минай
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Минай1 : 1
22.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Минай
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр27 20 6 1 62-19 66 81.5
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-128 20 5 3 60-23 65 77.4
3
Квалификация Лиги конференций
Заря26 18 4 4 57-28 58 74.4
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К26 15 5 6 39-23 50 64.1
5 Александрия27 10 13 4 40-31 43 53.1
6 Ворскла27 10 6 11 32-35 36 44.4
7 Кривбасс27 10 5 12 22-29 35 43.2
8 Колос27 9 6 12 22-31 33 40.7
9 Черноморец26 7 8 11 30-36 29 37.2
10 Верес27 7 6 14 32-40 27 33.3
11 Ингулец26 7 6 13 20-31 27 34.6
12 Металлист 192526 5 12 9 20-39 27 34.6
13 Минай26 6 8 12 19-29 26 33.3
14 Рух В26 5 9 12 26-36 24 30.8
15
Зона вылета
Металлист26 5 7 14 26-49 22 28.2
16
Зона вылета
Львов26 3 4 19 18-46 13 16.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close