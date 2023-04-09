Белшина - Неман 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Спартак (Бобруйск, Беларусь), вместимость: 3700
20 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Белшина - Неман, которое состоится 20 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Бобруйск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Белшина
Бобруйск
Неман
Гродно
История личных встреч
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|29.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|28.07.2018
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|3 : 1
|10.09.2016
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 0
|07.05.2016
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 1
|15.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|25.04.2015
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 3
|29.11.2014
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|5 : 2
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|0 : 3
|28.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|06.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 3
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|8
|7
|0
|1
|19-4
|21
|87.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|7
|5
|2
|0
|9-4
|17
|81.0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|7
|5
|1
|1
|13-6
|16
|76.2
|4
|БАТЭ
|8
|4
|2
|2
|14-9
|14
|58.3
|5
|Славия-Мозырь
|8
|4
|1
|3
|8-7
|13
|54.2
|6
|Ислочь
|7
|3
|1
|3
|11-7
|10
|47.6
|7
|Сморгонь
|8
|3
|0
|5
|8-17
|9
|37.5
|8
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|9
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|10
|Гомель
|7
|1
|4
|2
|8-13
|7
|33.3
|11
|Нафтан
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|20.8
|12
|Динамо-Брест
|8
|1
|0
|7
|5-14
|3
|12.5
|13
|Белшина
|7
|1
|2
|4
|3-9
|-5
|-10
|-23.8
|14
|Энергетик-БГУ
|7
|2
|1
|4
|4-9
|-13
|-20
|-61.9
| 15
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|5
|1
|1
|11-4
|-14
|-30
|-66.7