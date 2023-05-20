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Ислочь - БАТЭ 20 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
20 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Ислочь
БАТЭ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - БАТЭ, которое состоится 20 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
20.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ0 : 1Ислочь
28.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур БАТЭ2 : 2Ислочь
23.05.2021 Кубок Беларуси Финал БАТЭ2 : 1Ислочь
25.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь1 : 4БАТЭ
18.10.2020 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Ислочь2 : 2БАТЭ
31.05.2020 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ1 : 0Ислочь
03.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур БАТЭ2 : 4Ислочь
22.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Ислочь0 : 0БАТЭ
14.03.2019 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь1 : 0БАТЭ
12.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 1 : 1Ислочь
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Ислочь0 : 1
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 2 : 1Ислочь
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь2 : 0
07.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 0 : 4Ислочь
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур БАТЭ1 : 2
10.05.2023 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч БАТЭ0 : 0 5 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 0 : 3БАТЭ
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур БАТЭ2 : 0
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 2БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ7 5 2 0 9-4 17 81.0
3
Квалификация Лиги конференций
Неман7 5 1 1 13-6 16 76.2
4 БАТЭ8 4 2 2 14-9 14 58.3
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь7 3 1 3 11-7 10 47.6
7 Сморгонь8 3 0 5 8-17 9 37.5
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан8 1 2 5 4-11 5 20.8
12 Динамо-Брест8 1 0 7 5-14 3 12.5
13 Белшина7 1 2 4 3-9 -5 -10 -23.8
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С7 5 1 1 11-4 -14 -30 -66.7

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