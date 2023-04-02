Шахтёр Крг - Аксу 20 Мая прямая трансляция
20 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Аксу, которое состоится 20 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Аксу
Павлодар
История личных встреч
|12.07.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 2
|25.06.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|08.04.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Кызыл-Жар
|9
|7
|1
|1
|11-3
|22
|81.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|10
|7
|1
|2
|13-9
|22
|73.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ордабасы
|9
|6
|2
|1
|22-9
|20
|74.1
|4
|Кайрат
|9
|5
|3
|1
|21-13
|18
|66.7
|5
|Актобе
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|63.0
|6
|Атырау
|9
|4
|2
|3
|10-15
|14
|51.9
|7
|Кайсар
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|48.1
|8
|Окжетпес
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|40.7
|9
|Тобол
|9
|3
|2
|4
|12-14
|11
|40.7
|10
|Жетысу
|9
|3
|1
|5
|7-12
|10
|37.0
|11
|Шахтёр Крг
|9
|2
|2
|5
|11-14
|8
|29.6
| 12
Зона вылета
|Каспий
|9
|2
|2
|5
|9-16
|8
|29.6
| 13
Зона вылета
|Аксу
|9
|1
|1
|7
|8-19
|4
|14.8
| 14
Зона вылета
|Мактаарал
|10
|1
|0
|9
|6-16
|3
|10.0