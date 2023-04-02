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Шахтёр Крг - Аксу 20 Мая прямая трансляция

20 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур
Шахтёр Крг
Аксу

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Крг - Аксу, которое состоится 20 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр Крг
Караганда
Аксу
Павлодар
История личных встреч
12.07.2022 Казахстан - Премьер-лига 3-й тур Шахтёр Крг4 : 2Аксу
25.06.2022 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур Аксу1 : 1Шахтёр Крг
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур 2 : 1Шахтёр Крг
07.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур Шахтёр Крг1 : 0
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Шахтёр Крг
15.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Шахтёр Крг3 : 0
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 2 : 1Шахтёр Крг
13.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Аксу0 : 1
06.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Аксу
23.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур 2 : 1Аксу
16.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 6-й тур Аксу0 : 2
08.04.2023 Казахстан - Премьер-лига 5-й тур 3 : 0Аксу
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Кызыл-Жар9 7 1 1 11-3 22 81.5
2
Квалификация Лиги конференций
Астана10 7 1 2 13-9 22 73.3
3
Квалификация Лиги конференций
Ордабасы9 6 2 1 22-9 20 74.1
4 Кайрат9 5 3 1 21-13 18 66.7
5 Актобе9 5 2 2 21-11 17 63.0
6 Атырау9 4 2 3 10-15 14 51.9
7 Кайсар9 4 1 4 12-13 13 48.1
8 Окжетпес9 3 2 4 11-10 11 40.7
9 Тобол9 3 2 4 12-14 11 40.7
10 Жетысу9 3 1 5 7-12 10 37.0
11 Шахтёр Крг9 2 2 5 11-14 8 29.6
12
Зона вылета
Каспий9 2 2 5 9-16 8 29.6
13
Зона вылета
Аксу9 1 1 7 8-19 4 14.8
14
Зона вылета
Мактаарал10 1 0 9 6-16 3 10.0

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