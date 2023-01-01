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США - Дания 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
США
Дания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Дания, которое состоится 20 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Дания
Главные тренеры
СШАДэвид Куинн
ДанияХайнц Элерс
История личных встреч
18.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Дания1 : 7США
05.05.2018 ЧМ-2018 Группа B Дания0 : 4США
07.05.2017 ЧМ-2017 Группа A США7 : 2Дания
08.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. 5-й тур США1 : 0Дания
10.05.2010 ЧМ-2010 Группа D. 2-й тур США1 : 2 ОТДания
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США4 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 2 : 3США
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A США7 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 4США
29.05.2022 ЧМ-2022 За 3-е место 8 : 4США
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания4 : 6
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Дания6 : 2
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 3 : 4 ОТДания
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 3Дания
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Дания
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия44
8
Зона вылета
Словения50

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