США - Дания 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Дания, которое состоится 20 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Дания
Главные тренеры
|Дэвид Куинн
|Хайнц Элерс
История личных встреч
|18.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|1 : 7
|05.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|0 : 4
|07.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|7 : 2
|08.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. 5-й тур
|1 : 0
|10.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа D. 2-й тур
|1 : 2 ОТ
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|7 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 4
|29.05.2022
|ЧМ-2022
|За 3-е место
|8 : 4
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|4 : 6
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|6 : 2
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 3
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|5
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|5
|5
|6
|Казахстан
|5
|4
|7
|Норвегия
|4
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0