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Норвегия - Чехия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Норвегия
Чехия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Чехия, которое состоится 20 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Норвегия
Чехия
Главные тренеры
ШвецияТобиас Юханссон
ФинляндияКари Ялонен
История личных встреч
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Норвегия1 : 4Чехия
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа B Норвегия2 : 7Чехия
11.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Чехия1 : 0 ОТНорвегия
12.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 4-й тур Чехия7 : 0Норвегия
18.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 6-й тур Чехия1 : 0Норвегия
14.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 7-й тур Чехия7 : 0Норвегия
07.05.2012 ЧМ-2012 Группа B. 3-й тур Чехия4 : 3 БНорвегия
11.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. 2-й тур Чехия2 : 3Норвегия
27.04.2009 ЧМ-2009 Группа D. 2-й тур Чехия5 : 2Норвегия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Норвегия
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 0 : 1Норвегия
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия0 : 3
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Норвегия3 : 4 Б
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа B 4 : 2Норвегия
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия6 : 2
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия3 : 4 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Чехия5 : 1
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 3Чехия
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия55
6 Казахстан54
7 Норвегия44
8
Зона вылета
Словения50

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