Норвегия - Чехия 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 12:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Норвегия - Чехия, которое состоится 20 Мая 2023 года в 12:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Чехия
Главные тренеры
|Тобиас Юханссон
|Кари Ялонен
История личных встреч
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|1 : 4
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|2 : 7
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|1 : 0 ОТ
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 4-й тур
|7 : 0
|18.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 6-й тур
|1 : 0
|14.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 7-й тур
|7 : 0
|07.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. 3-й тур
|4 : 3 Б
|11.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа C. 2-й тур
|2 : 3
|27.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. 2-й тур
|5 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 1
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 3
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|4 : 2
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|6 : 2
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|2 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|5
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|5
|5
|6
|Казахстан
|5
|4
|7
|Норвегия
|4
|4
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0