Швеция - Франция 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Франция, которое состоится 20 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Франция
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Филипп Бозон
История личных встреч
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|4 : 0
|11.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 7-й тур
|4 : 2
|15.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. 4-й тур
|2 : 1
|06.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа F. 1-й тур
|4 : 0
|11.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|04.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа Е. 3-й тур
|6 : 3
|06.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа A. 2-й тур
|9 : 0
|18.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 7
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 2 Б
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 0
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|1 : 0
|07.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3 ОТ
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 3 ОТ
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа A
|2 : 1 ОТ
|24.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|7 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|5
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|4
|4
|6
|Норвегия
|4
|4
|7
|Казахстан
|4
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0