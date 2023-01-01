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Швеция - Франция 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия), вместимость: 13455
20 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа A
Швеция
Франция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Франция, которое состоится 20 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Нокиа-Арена (Тампере, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Франция
Главные тренеры
ШвецияСэм Халлам
ФранцияФилипп Бозон
История личных встреч
07.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Швеция4 : 0Франция
11.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 7-й тур Швеция4 : 2Франция
15.05.2014 ЧМ-2014 Группа A. 4-й тур Швеция2 : 1Франция
06.05.2011 ЧМ-2011 Группа F. 1-й тур Швеция4 : 0Франция
11.05.2010 ЧМ-2010 Группа C. 2-й тур Швеция3 : 2Франция
04.05.2009 ЧМ-2009 Группа Е. 3-й тур Швеция6 : 3Франция
06.05.2008 ЧМ-2008 Группа A. 2-й тур Швеция9 : 0Франция
18.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 7Швеция
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 1 : 2 БШвеция
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция5 : 0
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Швеция1 : 0
07.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Швеция4 : 3 ОТ
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа A 5 : 3Франция
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 3 ОТ
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция3 : 4 ОТ
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа A Франция2 : 1 ОТ
24.05.2022 ЧМ-2022 Группа A 7 : 1Франция
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия44
6 Норвегия44
7 Казахстан42
8
Зона вылета
Словения50

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