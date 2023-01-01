Казахстан - Латвия 20 Мая прямая трансляция
Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Латвия, которое состоится 20 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Латвия
Главные тренеры
|Галым Баубекович Мамбеталиев
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|22.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|2 : 3 Б
|14.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. 6-й тур
|1 : 2
|13.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. 3-й тур
|4 : 5
|18.12.2013
|Универсиада
|1/4 финала
|6 : 1
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|16.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 0
|14.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|5 : 1
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 Б
|07.05.2023
|1XBET Qazaqstan Hockey Open
|Qazaqstan Hockey Open
|0 : 6
|19.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 2
|17.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|15.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|3 : 4 ОТ
|13.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 1
|12.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|0 : 6
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|США
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Финляндия
|5
|10
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|8
|5
|Германия
|5
|6
|6
|Франция
|4
|4
|7
|Венгрия
|5
|2
| 8
Зона вылета
|Австрия
|5
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Канада
|4
|11
| 3
1/4 финала
|Чехия
|4
|10
| 4
1/4 финала
|Латвия
|5
|8
|5
|Словакия
|4
|4
|6
|Норвегия
|4
|4
|7
|Казахстан
|4
|2
| 8
Зона вылета
|Словения
|5
|0