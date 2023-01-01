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Казахстан - Латвия 20 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена-Рига (Рига, Латвия), вместимость: 10300
20 Мая 2023 года в 20:20 (+03:00). ЧМ-2023, Группа B
Казахстан
Латвия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Казахстан - Латвия, которое состоится 20 Мая 2023 года в 20:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023, оно проводится на стадионе: Арена-Рига (Рига, Латвия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Латвия
Главные тренеры
КазахстанГалым Баубекович Мамбеталиев
ЛатвияХарийс Витолиньш
История личных встреч
22.05.2021 ЧМ-2021 Группа B Латвия2 : 3 БКазахстан
14.05.2016 ЧМ-2016 Группа A. 6-й тур Казахстан1 : 2Латвия
13.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. 3-й тур Казахстан4 : 5Латвия
18.12.2013 Универсиада 1/4 финала Казахстан6 : 1Латвия
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
16.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 0Казахстан
14.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 5 : 1Казахстан
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 БКазахстан
07.05.2023 1XBET Qazaqstan Hockey Open Qazaqstan Hockey Open Казахстан0 : 6
19.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия3 : 2
17.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия2 : 1
15.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 3 : 4 ОТЛатвия
13.05.2023 ЧМ-2023 Группа B 2 : 1Латвия
12.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Латвия0 : 6
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
США412
2
1/4 финала
Швеция411
3
1/4 финала
Финляндия510
4
1/4 финала
Дания48
5 Германия56
6 Франция44
7 Венгрия52
8
Зона вылета
Австрия51
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Швейцария412
2
1/4 финала
Канада411
3
1/4 финала
Чехия410
4
1/4 финала
Латвия58
5 Словакия44
6 Норвегия44
7 Казахстан42
8
Зона вылета
Словения50

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