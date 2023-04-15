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Крылья Советов - Урал 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
21 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Крылья Советов
Урал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Урал, которое состоится 21 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
24.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Урал2 : 1Крылья Советов
09.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Урал0 : 3Крылья Советов
10.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Урал0 : 1Крылья Советов
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Крылья Советов1 : 1Урал
18.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Крылья Советов0 : 1Урал
11.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Урал3 : 1 ДВКрылья Советов
08.12.2019 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Крылья Советов2 : 3Урал
17.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Урал1 : 3Крылья Советов
25.04.2019 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Крылья Советов0 : 1Урал
20.10.2018 Россия - Премьер-Лига 11-й тур Урал1 : 1Крылья Советов
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Крылья Советов1 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Крылья Советов
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Крылья Советов1 : 5
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Крылья Советов
19.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 2 3 : 0Крылья Советов
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 1Урал
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Урал2 : 1
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 0 : 0Урал
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) Урал1 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Урал
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими косяками на основе экспертизы футбольного арбитра Игоря Федотова.Обновлённая таблица ошибок арбитров: «Спартак» пострадал от судей. Но в его пользу ошибаются чаще любого другого топ-клуба РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
7 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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