Краснодар - Ростов 21 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Владимир Ивич
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|06.04.2023
|Фонбет Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 5 : 3
|11.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|3-й тур
|0 : 4
|09.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 2
|10.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|28.06.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|2 : 1
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|13.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 3
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|17.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 1
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Фонбет Кубок России
|Финал. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 4 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|06.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 3
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов.Рассказываем обо всех подробностях: В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|78.6
|2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|66.7
|3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|61.7
|4
|Спартак М
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|61.7
|5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|58.3
|6
|Динамо М
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|53.6
|7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|53.1
|8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|47.6
|9
|Локомотив М
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|46.4
|10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|45.7
|11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|37.0
|12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|32.1
|13
|Крылья Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|32.1
|14
|Пари Нижний Новгород
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|28.4
| 15
Зона вылета
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|21.4
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|15.5