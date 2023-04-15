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Краснодар - Ростов 21 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
21 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Краснодар
Ростов

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Ростов, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
СербияВладимир Ивич
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
06.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар1 : 1 5 : 3Ростов
11.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 3-й тур Ростов0 : 4Краснодар
09.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 12-й тур Ростов3 : 2Краснодар
10.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ростов1 : 2Краснодар
28.06.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Краснодар2 : 1Ростов
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2Ростов
13.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов1 : 1Краснодар
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Ростов1 : 3Краснодар
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Краснодар2 : 0Ростов
17.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 2 (Путь регионов) Краснодар2 : 1
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 2 : 2Краснодар
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Краснодар2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал. Этап 1 (Путь регионов) Краснодар0 : 0 4 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар1 : 1
14.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 0Ростов
06.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Ростов0 : 2
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Ростов
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур 1 : 3Ростов
16.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ростов0 : 0
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27-й тур РПЛ получился богатым на яркие выступления молодых футболистов.Рассказываем обо всех подробностях: В «Краснодаре» зажигают нигерийцы, а в «Ахмате» растёт звезда. Молодые в 27-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
7 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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