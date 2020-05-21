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Спартак М - ЦСКА 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
21 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Спартак М
ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - ЦСКА, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
ЦСКА
Москва
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
РоссияВладимир Валентинович Федотов
История личных встреч
16.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 13-й тур ЦСКА2 : 2Спартак М
20.04.2022 Кубок России 1/4 финала ЦСКА0 : 1Спартак М
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Спартак М0 : 2ЦСКА
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур ЦСКА1 : 0Спартак М
25.04.2021 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Спартак М1 : 0ЦСКА
13.09.2020 Россия - Премьер-Лига 7-й тур ЦСКА3 : 1Спартак М
30.06.2020 Россия - Премьер-Лига 25-й тур ЦСКА2 : 0Спартак М
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Спартак М3 : 2 ДВЦСКА
19.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Спартак М2 : 1ЦСКА
30.06.2019 Кубок Матч Премьер 2-й тур Спартак М3 : 1ЦСКА
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Спартак М
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур 3 : 2Спартак М
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур Спартак М1 : 1
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3
19.04.2023 Фонбет Кубок России 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов) 2 : 1Спартак М
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур ЦСКА3 : 0
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1
03.05.2023 Фонбет Кубок России Финал (Путь РПЛ) 1 : 2ЦСКА
29.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 25-й тур 1 : 3ЦСКА
23.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур ЦСКА1 : 1
Текстовая трансляция
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Перед дерби «Спартака» с ЦСКА главных тренеров команд Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова будут сравнивать по разным результатам их работы.Испанец как будто меньше боится за результат: Абаскаль или Федотов — кто больше доверяет российским игрокам? Удивительные цифры сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 28-го тура РПЛ: «Спартак» — ЦСКА. Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит28 20 6 2 72-19 66 78.6
2 ЦСКА27 16 6 5 51-24 54 66.7
3 Ростов27 14 8 5 44-35 50 61.7
4 Спартак М27 14 8 5 58-36 50 61.7
5 Ахмат28 15 4 9 47-34 49 58.3
6 Динамо М28 13 6 9 47-38 45 53.6
7 Краснодар27 12 7 8 57-44 43 53.1
8 Оренбург28 12 4 12 52-54 40 47.6
9 Локомотив М28 11 6 11 47-43 39 46.4
10 Сочи27 11 4 12 36-48 37 45.7
11 Урал27 8 6 13 29-42 30 37.0
12 Факел28 5 12 11 34-46 27 32.1
13 Крылья Советов27 6 8 13 27-43 26 32.1
14 Пари Нижний Новгород27 6 5 16 27-50 23 28.4
15
Зона вылета
Химки28 4 6 18 25-62 18 21.4
16
Зона вылета
Торпедо М28 3 4 21 20-55 13 15.5

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