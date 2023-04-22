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Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
27МароккозщНаиф Агер
21ИталиязщАнджело Огбонна
33Италиязщ Эмерсон
10АргентинапзМануэль Лансини
41АнглияпзДеклан Райс
12АнглияпзФлинн Даунс
8ИспанияпзПабло Форнальс
18АнглиянпДэнни Ингс
14Кот-д'ИвуарнпМаксвелл Корне
22ИспанияврХоэль Роблес
2АнглиязщЛюк Эйлинг
25ДаниязщРасмус Кристенсен
6ШотландиязщЛиам Купер
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
5ГерманиязщРобин Кох
28СШАпзУэстон Маккенни
4АнглияпзАдам Форшоу
11АнглияпзДжек Харрисон
19Испаниянп Родриго
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
АвстрияРене Марич
История личных встреч
04.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 2Вест Хэм Юнайтед
16.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 3Лидс Юнайтед
09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Вест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
08.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Лидс Юнайтед
11.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Вест Хэм Юнайтед
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 0Вест Хэм Юнайтед
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Вест Хэм Юнайтед2 : 1
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лидс Юнайтед2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 4 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 2 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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