Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Лукаш Фабианьски
|5
|зщ
|Владимир Цоуфал
|27
|зщ
|Наиф Агер
|21
|зщ
|Анджело Огбонна
|33
|зщ
|Эмерсон
|10
|пз
|Мануэль Лансини
|41
|пз
|Деклан Райс
|12
|пз
|Флинн Даунс
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|18
|нп
|Дэнни Ингс
|14
|нп
|Максвелл Корне
|22
|вр
|Хоэль Роблес
|2
|зщ
|Люк Эйлинг
|25
|зщ
|Расмус Кристенсен
|6
|зщ
|Лиам Купер
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|5
|зщ
|Робин Кох
|28
|пз
|Уэстон Маккенни
|4
|пз
|Адам Форшоу
|11
|пз
|Джек Харрисон
|19
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Патрик Бэмфорд
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Рене Марич
История личных встреч
|04.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
|08.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|11.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 1
|25.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2