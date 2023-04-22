Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Саутгемптон
Саутгемптон
|23
|вр
|Джейсон Стил
|5
|зщ
|Льюис Данк
|6
|зщ
|Леви Колвилл
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|13
|пз
|Паскаль Гросс
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|40
|пз
|Факундо Буонанотте
|21
|нп
|Дениз Ундав
|20
|нп
|Хулио Энсисо
|28
|нп
|Эван Фергюсон
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|3
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|26
|пз
|Карлос Алькарас
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|20
|пз
|Камал Сулемана
|32
|нп
|Тео Уолкотт
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Рубен Селльес
История личных встреч
|26.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|24.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|14.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|07.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|16.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 1
|24.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|30.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 1
|17.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|28.08.2018
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 5
|04.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|6 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 2
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|4 : 3
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|27.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2