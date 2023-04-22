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Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Саутгемптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Саутгемптон, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Саутгемптон
Саутгемптон
23АнглияврДжейсон Стил
5АнглиязщЛьюис Данк
6АнглиязщЛеви Колвилл
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
13ГерманияпзПаскаль Гросс
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
40АргентинапзФакундо Буонанотте
21ГерманиянпДениз Ундав
20ПарагвайнпХулио Энсисо
28ИрландиянпЭван Фергюсон
1АнглияврАлекс Маккарти
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
35ПольшазщЯн Беднарек
4БразилиязщЛянцо Силвейра
3АнглияпзЭйнсли Мэйтленд-Найлс
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
26АргентинапзКарлос Алькарас
17ШотландияпзСтюарт Армстронг
20ГанапзКамал Сулемана
32АнглиянпТео Уолкотт
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ИспанияРубен Селльес
История личных встреч
26.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Саутгемптон1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 2Саутгемптон
04.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Саутгемптон1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Саутгемптон
16.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Саутгемптон
30.03.2019 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
17.09.2018 Англия - Премьер-лига 5-й тур Саутгемптон2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Саутгемптон
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 5
04.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион6 : 0
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Саутгемптон0 : 2
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 4 : 3Саутгемптон
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Саутгемптон
27.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Саутгемптон0 : 1
21.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 3 : 3Саутгемптон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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