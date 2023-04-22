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Манчестер Сити - Челси 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Манчестер Сити
Челси

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
31Бразилиявр Эдерсон
2АнглиязщКайл Уолкер
3ПортугалиязщРубен Диаш
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
5АнглиязщДжон Стоунз
16ИспанияпзРодриго Эрнандес
8ГерманияпзИлкай Гюндоган
10АнглияпзДжек Грилиш
26АлжирнпРияд Марез
19АргентинанпХулиан Альварес
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
1ИспанияврКепа Аррисабалага
33ФранциязщУэсли Фофана
6БразилиязщТьяго Силва
14АнглиязщТрево Чалоба
12АнглияпзРубен Лофтус-Чик
23АнглияпзКонор Галлахер
5АргентинапзЭнцо Фернандес
67АнглияпзЛьюис Холл
17АнглиянпРахим Стерлинг
11ПортугалиянпЖоау Феликс
31АнглиянпЧуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
ИспанияХосеп Гвардиола
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ГерманияАрно Михельс
История личных встреч
08.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Сити4 : 0Челси
05.01.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 0Челси
15.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Сити1 : 0Челси
25.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Челси0 : 1Манчестер Сити
29.05.2021 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити0 : 1Челси
08.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити1 : 2Челси
17.04.2021 Кубок Англии 1/2 финала Челси1 : 0Манчестер Сити
03.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Челси1 : 3Манчестер Сити
25.06.2020 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси2 : 1Манчестер Сити
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити4 : 0
14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Манчестер Сити
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Сити
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Сити2 : 1
03.05.2023 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити3 : 0
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 1 : 3Челси
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур 3 : 1Челси
26.04.2023 Англия - Премьер-лига 33-й тур Челси0 : 2
18.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Челси0 : 2
Текстовая трансляция
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Колонка Григория Телингатера — о разгроме «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.Ошибочно думать, что «Сити» просто вышел в финал ЛЧ: Денежный мешок без истории? «Сити» остался всего один матч, чтобы заткнуть хейтеров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити35 27 4 4 92-31 85 81.0
2
Лига чемпионов
Арсенал37 25 6 6 83-43 81 73.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед36 19 12 5 67-32 69 63.9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед36 21 6 9 52-41 69 63.9
5
Лига Европы
Ливерпуль37 19 9 9 71-43 66 59.5
6
Лига конференций
Брайтон энд Хоув Альбион35 17 7 11 67-49 58 55.2
7 Астон Вилла37 17 7 13 49-45 58 52.3
8 Тоттенхэм Хотспур37 17 6 14 66-62 57 51.4
9 Брентфорд37 14 14 9 57-46 56 50.5
10 Фулхэм37 15 7 15 54-51 52 46.8
11 Кристал Пэлас37 11 11 15 39-48 44 39.6
12 Челси35 11 10 14 36-41 43 41.0
13 Вулверхэмптон37 11 8 18 31-53 41 36.9
14 Борнмут37 11 6 20 37-70 39 35.1
15 Вест Хэм Юнайтед36 10 7 19 38-52 37 34.3
16 Ноттингем Форест37 9 10 18 37-67 37 33.3
17 Эвертон37 7 12 18 33-57 33 29.7
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед36 7 10 19 46-71 31 28.7
19
Зона вылета
Лестер Сити36 8 6 22 49-67 30 27.8
20
Зона вылета
Саутгемптон36 6 6 24 31-66 24 22.2

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