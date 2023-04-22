Манчестер Сити - Челси 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Мая 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 37-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Челси, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Челси
Лондон
|31
|вр
|Эдерсон
|2
|зщ
|Кайл Уолкер
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|16
|пз
|Родриго Эрнандес
|8
|пз
|Илкай Гюндоган
|10
|пз
|Джек Грилиш
|26
|нп
|Рияд Марез
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|14
|зщ
|Трево Чалоба
|12
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|23
|пз
|Конор Галлахер
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|67
|пз
|Льюис Холл
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
|11
|нп
|Жоау Феликс
|31
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
|Арно Михельс
История личных встреч
|08.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 0
|05.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0
|15.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|29.05.2021
|Лига чемпионов
|Финал
|0 : 1
|08.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|17.04.2021
|Кубок Англии
|1/2 финала
|1 : 0
|03.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|25.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|09.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 3
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|26.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|18.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Колонка Григория Телингатера — о разгроме «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.Ошибочно думать, что «Сити» просто вышел в финал ЛЧ: Денежный мешок без истории? «Сити» остался всего один матч, чтобы заткнуть хейтеров 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|35
|27
|4
|4
|92-31
|85
|81.0
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|37
|25
|6
|6
|83-43
|81
|73.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|19
|12
|5
|67-32
|69
|63.9
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|36
|21
|6
|9
|52-41
|69
|63.9
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|71-43
|66
|59.5
| 6
Лига конференций
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|17
|7
|11
|67-49
|58
|55.2
|7
|Астон Вилла
|37
|17
|7
|13
|49-45
|58
|52.3
|8
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|17
|6
|14
|66-62
|57
|51.4
|9
|Брентфорд
|37
|14
|14
|9
|57-46
|56
|50.5
|10
|Фулхэм
|37
|15
|7
|15
|54-51
|52
|46.8
|11
|Кристал Пэлас
|37
|11
|11
|15
|39-48
|44
|39.6
|12
|Челси
|35
|11
|10
|14
|36-41
|43
|41.0
|13
|Вулверхэмптон
|37
|11
|8
|18
|31-53
|41
|36.9
|14
|Борнмут
|37
|11
|6
|20
|37-70
|39
|35.1
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|10
|7
|19
|38-52
|37
|34.3
|16
|Ноттингем Форест
|37
|9
|10
|18
|37-67
|37
|33.3
|17
|Эвертон
|37
|7
|12
|18
|33-57
|33
|29.7
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|36
|7
|10
|19
|46-71
|31
|28.7
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|36
|8
|6
|22
|49-67
|30
|27.8
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|36
|6
|6
|24
|31-66
|24
|22.2