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Райо Вальекано - Эспаньол 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
21 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Райо Вальекано
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Эспаньол, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Эспаньол
Барселона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
21СенегалпзПате Сисс
6ИспанияпзСантьяго Комесанья
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
25ИспаниянпРауль де Томас
13ИспанияврФернандо Пачеко
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
2ИспаниязщОскар Хиль
4УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
6ИспанияпзДенис Суарес
7ИспанияпзХавьер Пуадо
10ИспанияпзСерхи Дардер
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
9Испаниянп Хоселу
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияЛуис Гарсия
История личных встреч
19.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол0 : 2Райо Вальекано
21.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Эспаньол0 : 1Райо Вальекано
05.12.2021 Испания - Примера 16-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
31.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 23-й тур Эспаньол2 : 3Райо Вальекано
18.10.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 6-й тур Райо Вальекано1 : 0Эспаньол
09.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
28.09.2018 Испания - Примера 7-й тур Райо Вальекано2 : 2Эспаньол
07.03.2016 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол2 : 1Райо Вальекано
23.10.2015 Испания - Примера 9-й тур Райо Вальекано3 : 0Эспаньол
03.05.2015 Испания - Примера 35-й тур Эспаньол1 : 1Райо Вальекано
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 3 : 1Райо Вальекано
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Райо Вальекано2 : 1
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Райо Вальекано
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 1
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 2 : 1Райо Вальекано
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эспаньол2 : 4
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 3 : 2Эспаньол
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Эспаньол1 : 0
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 4 : 2Эспаньол
21.04.2023 Испания - Примера 30-й тур Эспаньол0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
14 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
15 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
16 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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