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Валенсия - Реал Мадрид 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
21 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Валенсия
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Реал Мадрид, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Реал Мадрид
Мадрид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ПортугалиязщТьерри Коррея
24ШвейцариязщЭрай Джёмерт
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
17ИспанияпзНико Гонсалес
18ПортугалияпзАндре Алмейда
36ИспанияпзХави Герра
9НидерландынпДжастин Клюйверт
16БразилиянпСамуэл Лино
19ИспаниянпУго Дуро
13УкраинаврАндрей Лунин
6Испаниязщ Начо
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
23ФранциязщФерлан Менди
15УругвайпзФедерико Вальверде
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
11ИспанияпзМарко Асенсио
17ИспаниянпЛукас Васкес
9ФранциянпКарим Бензема
20Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
02.02.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид2 : 0Валенсия
11.01.2023 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Реал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021 Испания - Примера 5-й тур Валенсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020 Испания - Примера 9-й тур Валенсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Реал Мадрид3 : 0Валенсия
08.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 3Реал Мадрид
15.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Валенсия1 : 1Реал Мадрид
03.04.2019 Испания - Примера 30-й тур Валенсия2 : 1Реал Мадрид
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 2Валенсия
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Валенсия1 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 1Валенсия
27.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Валенсия2 : 1
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 0 : 2Валенсия
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Реал Мадрид
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Мадрид1 : 0
09.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал Реал Мадрид2 : 1
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 2 : 0Реал Мадрид
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Мадридцев ждёт летняя перестройка.Флорентино Перес готов доставать деньги из сейфа: «Реал» сильно изменится летом. Клуб готовит перестройку после провального сезона 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Валенсия» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
14 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
15 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
16 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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