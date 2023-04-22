Севилья - Бетис 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 21 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|44
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Пап Гуй
|20
|пз
|Фернандо
|24
|пз
|Алехандро Гомес
|5
|нп
|Лукас Окампос
|25
|нп
|Брайан Хиль
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
|1
|вр
|Клаудио Браво
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|16
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|10
|пз
|Серхио Каналес
|11
|нп
|Луис Энрике
|21
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Хосе Луис Мендилибар
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|11.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 2
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|02.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 3
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|01.05.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 0
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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В Мадриде вовремя поняли: не стоит ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями.Перес свернул проект «галактикос», но это не мешает «Реалу» держать марку: В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Севилья» — «Бетис». Начало андалусийского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|53.9
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|45.7
|9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|10
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|45.1
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|37.1
|14
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|37.1
|15
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|16
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0