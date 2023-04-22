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Севилья - Бетис 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 Мая 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Севилья
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 21 Мая 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
44ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
18СенегалпзПап Гуй
20Бразилияпз Фернандо
24АргентинапзАлехандро Гомес
5АргентинанпЛукас Окампос
25ИспаниянпБрайан Хиль
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
1ЧиливрКлаудио Браво
23СенегалзщЮссуф Сабали
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
10ИспанияпзСерхио Каналес
11БразилиянпЛуис Энрике
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
Главные тренеры
ИспанияХосе Луис Мендилибар
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
06.11.2022 Испания - Примера 13-й тур Бетис1 : 1Севилья
27.02.2022 Испания - Примера 26-й тур Севилья2 : 1Бетис
16.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Бетис2 : 1Севилья
07.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Бетис0 : 2Севилья
14.03.2021 Испания - Примера 27-й тур Севилья1 : 0Бетис
02.01.2021 Испания - Примера 17-й тур Бетис1 : 1Севилья
11.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Севилья2 : 0Бетис
10.11.2019 Испания - Примера 13-й тур Бетис1 : 2Севилья
13.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Севилья3 : 2Бетис
02.09.2018 Испания - Примера 3-й тур Бетис1 : 0Севилья
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Севилья2 : 1 ДВ
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 0 : 3Севилья
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2
01.05.2023 Испания - Примера 32-й тур Севилья0 : 2
15.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Бетис3 : 1
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 0 : 1Бетис
29.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 4 : 0Бетис
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Бетис0 : 0
22.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 3 : 2Бетис
Текстовая трансляция
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В Мадриде вовремя поняли: не стоит ввязываться в битву кошельков с транснациональными корпорациями.Перес свернул проект «галактикос», но это не мешает «Реалу» держать марку: В «Реале» больше нет «галактикос». Не хотят провалиться, как «Барселона» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Севилья» — «Бетис». Начало андалусийского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
14 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
15 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
16 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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