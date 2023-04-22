Атлетико - Осасуна 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 21 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Иво Грбич
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|24
|пз
|Пабло Барриос
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|25
|вр
|Айтор Фернандес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|6
|пз
|Лукас Торро
|7
|пз
|Хон Монкайола
|16
|пз
|Мой Гомес
|15
|нп
|Рубен Пенья
|9
|нп
|Чими Авила
|12
|нп
|Эз Абде
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|19.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 0
|27.11.2016
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 3
|24.02.2014
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 5
|26.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|3 : 1
|23.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|02.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|28.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 2
|25.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|69.6
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|67.6
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|60.8
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|35
|18
|6
|11
|54-36
|60
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|53.9
|7
|Атлетик Б
|35
|14
|8
|13
|46-39
|50
|47.6
|8
|Жирона
|35
|13
|9
|13
|55-50
|48
|45.7
|9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|46.1
|10
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|46.1
|11
|Райо Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|45.1
|12
|Мальорка
|35
|12
|8
|15
|33-40
|44
|41.9
|13
|Альмерия
|35
|11
|6
|18
|46-61
|39
|37.1
|14
|Сельта
|35
|10
|9
|16
|40-50
|39
|37.1
|15
|Кадис
|35
|9
|11
|15
|28-50
|38
|36.2
|16
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|36.3
|17
|Вальядолид
|35
|10
|5
|20
|30-62
|35
|33.3
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|35
|8
|11
|16
|31-44
|35
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|30.4
| 20
Зона вылета
|Эльче
|35
|4
|8
|23
|27-65
|20
|19.0