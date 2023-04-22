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Атлетико - Осасуна 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
21 Мая 2023 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 35-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Атлетико М
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Осасуна, которое состоится 21 Мая 2023 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Осасуна
Памплона
1ХорватияврИво Грбич
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
24ИспанияпзПабло Барриос
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
20ИспаниязщМануэль Санчес
6ИспанияпзЛукас Торро
7ИспанияпзХон Монкайола
16ИспанияпзМой Гомес
15ИспаниянпРубен Пенья
9АргентинанпЧими Авила
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
29.01.2023 Испания - Примера 19-й тур Осасуна0 : 1Атлетико М
19.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Осасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Атлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера 17-й тур Атлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017 Испания - Примера 32-й тур Атлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016 Испания - Примера 13-й тур Осасуна0 : 3Атлетико М
24.02.2014 Испания - Примера 25-й тур Осасуна3 : 0Атлетико М
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Атлетико М
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Атлетико М5 : 1
30.04.2023 Испания - Примера 32-й тур 2 : 5Атлетико М
26.04.2023 Испания - Примера 31-й тур Атлетико М3 : 1
23.04.2023 Испания - Примера 30-й тур 1 : 0Атлетико М
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Осасуна3 : 1
06.05.2023 Кубок Испании Финал 2 : 1Осасуна
02.05.2023 Испания - Примера 33-й тур 1 : 0Осасуна
28.04.2023 Испания - Примера 32-й тур Осасуна0 : 2
25.04.2023 Испания - Примера 31-й тур 0 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона34 27 4 3 64-13 85 83.3
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид34 22 5 7 70-32 71 69.6
3
Лига чемпионов
Атлетико М34 21 6 7 60-27 69 67.6
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад34 18 8 8 45-31 62 60.8
5
Лига Европы
Вильярреал35 18 6 11 54-36 60 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис34 16 7 11 43-38 55 53.9
7 Атлетик Б35 14 8 13 46-39 50 47.6
8 Жирона35 13 9 13 55-50 48 45.7
9 Осасуна34 13 8 13 32-36 47 46.1
10 Севилья34 13 8 13 44-49 47 46.1
11 Райо Вальекано34 12 10 12 41-45 46 45.1
12 Мальорка35 12 8 15 33-40 44 41.9
13 Альмерия35 11 6 18 46-61 39 37.1
14 Сельта35 10 9 16 40-50 39 37.1
15 Кадис35 9 11 15 28-50 38 36.2
16 Валенсия34 10 7 17 38-41 37 36.3
17 Вальядолид35 10 5 20 30-62 35 33.3
18
Зона вылета
Хетафе35 8 11 16 31-44 35 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол34 7 10 17 42-60 31 30.4
20
Зона вылета
Эльче35 4 8 23 27-65 20 19.0

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