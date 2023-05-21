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Аяччо - Ренн 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
21 Мая 2023 года в 14:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция);
Аяччо
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Ренн, которое состоится 21 Мая 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Ренн
Ренн
1ФранцияврБенжамен Леруа
15ФранциязщКлеман Видаль
77КонгозщФернан Майембо
3Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Диалло
20Коморские островапзМохамед Юссуф
8ФранцияпзВенсан Маршетти
18Буркина-ФасопзЖан Ботуэ
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
5ФранцияпзРиад Нури
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
14ФранцияпзБенжамен Буриго
20ФранцияпзФлавьен Тэт
18ФранцияпзЖануэль Белосьян
6ФранцияпзЛесли Угочукву
10БельгиянпЖереми Доку
9ФранциянпАрно Калимуэндо
19ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
21.08.2022 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн2 : 1Аяччо
08.02.2014 Франция - Лига 1 24-й тур Аяччо3 : 1Ренн
21.09.2013 Франция - Лига 1 6-й тур Ренн2 : 0Аяччо
18.05.2013 Франция - Лига 1 37-й тур Ренн1 : 1Аяччо
22.12.2012 Франция - Лига 1 19-й тур Аяччо2 : 4Ренн
29.04.2012 Франция - Лига 1 34-й тур Ренн3 : 1Аяччо
18.12.2011 Франция - Лига 1 18-й тур Аяччо1 : 0Ренн
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 5 : 0Аяччо
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Аяччо0 : 0
29.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 3 : 0Аяччо
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Аяччо0 : 0
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Аяччо
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ренн4 : 0
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Ренн
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн4 : 2
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 0Ренн
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Ренн3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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