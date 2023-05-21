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Ницца - Тулуза 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Ницца
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Тулуза, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Тулуза
Тулуза
1ДанияврКаспер Шмейхель
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
37ФранциязщРеда Белахьяне
28АлжирпзХишем Будауи
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
35ФранциянпБадредин Буанани
9НигериянпТеремас Моффи
24ФранциянпГаэтан Лаборде
30ФранцияврМаксим Дюпе
3ДаниязщМиккель Деслер
4ФранциязщАнтони Руо
2ДаниязщРасмус Николайсен
15ЧилизщГабриэль Суасо
10БельгияпзБрехт Дежагере
17НидерландыпзСтейн Спирингс
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
7ЯпониянпАдо Онаиву
27НидерландынпТейс Даллинга
21БразилиянпРафаэл Ратан
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар (и.о.)
ФранцияФилипп Монтанье
История личных встреч
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Тулуза1 : 1Ницца
15.02.2020 Франция - Лига 1 25-й тур Тулуза0 : 2Ницца
21.12.2019 Франция - Лига 1 19-й тур Ницца3 : 0Тулуза
15.03.2019 Франция - Лига 1 29-й тур Ницца1 : 1Тулуза
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Тулуза4 : 1Ницца
05.10.2018 Франция - Лига 1 9-й тур Тулуза1 : 1Ницца
03.02.2018 Франция - Лига 1 24-й тур Ницца0 : 1Тулуза
06.01.2018 Кубок Франции 1/32 финала Тулуза1 : 0Ницца
29.11.2017 Франция - Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 2Ницца
23.04.2017 Франция - Лига 1 34-й тур Тулуза1 : 1Ницца
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 2 : 0Ницца
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ницца2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ницца
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ницца1 : 2
20.04.2023 Лига конференций 1/4 финала. 2-й матч Ницца1 : 2 ДВ
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Тулуза0 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 0Тулуза
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Тулуза0 : 1
29.04.2023 Кубок Франции Финал 1 : 5Тулуза
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 1Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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