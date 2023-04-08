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Брест - Клермон 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Брест
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Клермон, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брест
Брест
Клермон
Клермон-Ферран
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
20ФранцияпзПьерр Лис-Мелу
7АлжирпзХарис Белькебла
9ФранциянпФранк Онора
10ФранциянпРомен дель Кастильо
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
15БениннпСтив Мунье
99ФранцияврМори Дио
36ГаназщАлиду Сейду
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
3БразилиязщНето Боржес
25ФранцияпзЖоан Гастьен
7ФранцияпзЙоанн Маньен
10ТуниспзСаиф-Эдин Хауи
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
ФранцияЭрик Руа
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Клермон1 : 3Брест
01.05.2022 Франция - Лига 1 35-й тур Брест2 : 0Клермон
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Клермон1 : 1Брест
29.03.2019 Франция - Лига 2 30-й тур Брест0 : 0Клермон
29.10.2018 Франция - Лига 2 12-й тур Клермон2 : 2Брест
24.04.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 35-й тур Брест1 : 0Клермон
28.11.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 17-й тур Клермон1 : 2Брест
07.02.2017 Франция - Лига 2 24-й тур Клермон1 : 1Брест
09.09.2016 Франция - Лига 2 6-й тур Брест0 : 2Клермон
06.05.2016 Франция - Лига 2 37-й тур Клермон2 : 0Брест
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Брест1 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 2 : 1Брест
03.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Брест2 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 0Брест
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Брест1 : 0
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Клермон2 : 1
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 1Клермон
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Клермон1 : 0
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2Клермон
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Клермон2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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