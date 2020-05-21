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Труа - Страсбург 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Труа
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Страсбург, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Страсбург
Страсбург
30ФранцияврГотье Галлон
22ФранциязщТанги Зукру
23ФранциязщАдиль Рами
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
18ФранциязщТьерно Бальде
39ФранциязщЯссер Ларуси
6МалипзРоминиг Куаме
24ФранцияпзКсавье Шавалерен
11Португалияпз Рони Лопеш
26СенегалпзПапа Яд
9КанаданпАйки Угбо
1БельгияврМатц Селс
5ФранциязщЛука Перрен
24ГаназщАлександер Джику
23ФранциязщМаксим Ле Маршан
2ФранциязщКолин Дагба
32ФранциязщФредерик Жильбер
8ФранцияпзМорган Сансон
11ФранцияпзДимитри Льенар
17ФранцияпзЖан-Рикнер Беллегард
19ФранцияпзХабиб Диарра
20СенегалнпХабиб Диалло
Главные тренеры
АвстралияПатрик Киснорбо
ФранцияФредерик Антонетти
История личных встреч
02.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург2 : 3Труа
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Труа1 : 1Страсбург
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург1 : 1Труа
11.02.2018 Франция - Лига 1 25-й тур Страсбург2 : 1Труа
04.11.2017 Франция - Лига 1 12-й тур Труа3 : 0Страсбург
07.02.2017 Франция - Лига 2 24-й тур Труа4 : 0Страсбург
12.09.2016 Франция - Лига 2 6-й тур Страсбург2 : 0Труа
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 4 : 0Труа
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Труа1 : 3
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Труа0 : 1
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 2 : 2Труа
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Труа
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Страсбург2 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2Страсбург
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 0 : 2Страсбург
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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