Реймс - Анже 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Анже, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реймс
Реймс
Анже
Анже
|94
|вр
|Йеванн Диуф
|32
|зщ
|Томас Фоке
|24
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|5
|зщ
|Юнис Абдельхамид
|4
|зщ
|Максим Бузи
|21
|пз
|Азор Матусива
|15
|пз
|Маршалл Мунеци
|10
|пз
|Арбер Зенели
|70
|пз
|Алексис Флипс
|39
|нп
|Дзюня Ито
|29
|нп
|Фоларин Балогун
|1
|вр
|Поль Бернардони
|94
|зщ
|Ян Валери
|5
|зщ
|Миха Блажич
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|2
|зщ
|Батиста Менди
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|10
|пз
|Химад Абделли
|34
|пз
|Джастин-Ноэль Калумба
|92
|нп
|Сада Тиуб
|19
|нп
|Абдалла Сима
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Уильям Стилл (и.о.)
|Александр Дюжо (и.о.)
История личных встреч
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 4
|13.03.2022
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 1
|05.12.2021
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|01.02.2020
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.11.2019
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|28.04.2019
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 1
|20.10.2018
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|03.02.2016
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|21.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|77.1
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|69.5
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|57.1
|6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|56.2
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|50.5
|9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|49.5
|10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|41.0
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|36.2
|16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|32.4
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|21.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|21.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|13.3