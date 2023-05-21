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Осер - ПСЖ 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
21 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Осер
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - ПСЖ, которое состоится 21 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осер
Осер
ПСЖ
Париж
1РумынияврЙонуц Раду
27ГвинеязщЖюльен Жанвье
4Бразилиязщ Жубал
95ФранциязщСулейман Туре
13АлжирзщАким Зедадка
14ГаназщГидеон Менса
12МалипзБирама Туре
80ФранцияпзХан-Ноа Массенго
7ФранциянпГотье Эн
9Кабо-ВерденпЖоя Да Кошта
11СенегалнпМ'Байе Ньянг
99ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
5Бразилиязщ Маркиньос
4ИспаниязщСерхио Рамос
14ИспаниязщХуан Бернат
15ПортугалияпзДанилу Перейра
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
6ИталияпзМарко Верратти
8ИспанияпзФабиан Руис
30АргентинанпЛионель Месси
44ФранциянпУго Экитике
7ФранциянпКилиан Мбаппе
Главные тренеры
ФранцияКристоф Пеллиссье
ФранцияКристоф Галтье
История личных встреч
13.11.2022 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ5 : 0Осер
30.05.2015 Кубок Франции Финал Осер0 : 1ПСЖ
15.04.2012 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1ПСЖ
04.12.2011 Франция - Лига 1 16-й тур ПСЖ3 : 2Осер
05.03.2011 Франция - Лига 1 26-й тур Осер1 : 0ПСЖ
24.10.2010 Франция - Лига 1 10-й тур ПСЖ2 : 3Осер
04.04.2010 Франция - Лига 1 31-й тур Осер1 : 1ПСЖ
23.03.2010 Кубок Франции 1/4 финала Осер0 : 0 5 : 6ПСЖ
28.11.2009 Франция - Лига 1 15-й тур ПСЖ1 : 0Осер
16.05.2009 Франция - Лига 1 36-й тур ПСЖ1 : 2Осер
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 0Осер
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Осер1 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 2 : 1Осер
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Осер1 : 1
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур Осер2 : 1
13.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ5 : 0
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур 1 : 3ПСЖ
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
21.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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