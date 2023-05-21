Лорьян - Ланс 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
21 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ланс
Ланс
|38
|вр
|Ивон Мвого
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|25
|зщ
|Венсан Ле Гофф
|24
|зщ
|Жедеон Калулу
|12
|зщ
|Дарлин Йонгва
|18
|пз
|Бамо Мейте
|19
|пз
|Лоран Абергель
|8
|пз
|Бонке Инносент
|14
|пз
|Ромен Февр
|80
|пз
|Энцо Ле Фе
|9
|нп
|Ибраима Коне
|30
|вр
|Брис Самба
|14
|зщ
|Факундо Медина
|21
|зщ
|Массадио Айдара
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|29
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Салис Самед
|8
|пз
|Секо Фофана
|28
|пз
|Адриен Томассон
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|11
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Франк Эз
История личных встреч
|09.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|5 : 2
|06.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|4 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 3
|02.11.2019
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|1 : 0
|23.04.2019
|Франция - Лига 2
|34-й тур
|0 : 1
|30.11.2018
|Франция - Лига 2
|16-й тур
|2 : 2
|03.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 24-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|16.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
|12.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 0
|15.04.2023
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|26
|3
|6
|84-35
|81
|77.1
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|35
|22
|9
|4
|59-27
|75
|71.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|35
|22
|7
|6
|65-35
|73
|69.5
| 4
Лига Европы
|Монако
|36
|19
|8
|9
|69-54
|65
|60.2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|35
|17
|9
|9
|60-41
|60
|57.1
|6
|Ренн
|35
|18
|5
|12
|60-38
|59
|56.2
|7
|Лион
|36
|17
|8
|11
|61-44
|59
|54.6
|8
|Клермон
|35
|15
|8
|12
|39-45
|53
|50.5
|9
|Лорьян
|35
|14
|10
|11
|49-47
|52
|49.5
|10
|Ницца
|35
|13
|12
|10
|42-34
|51
|48.6
|11
|Реймс
|35
|12
|14
|9
|42-37
|50
|47.6
|12
|Монпелье
|36
|14
|5
|17
|60-58
|47
|43.5
|13
|Тулуза
|35
|12
|7
|16
|48-55
|43
|41.0
|14
|Страсбург
|35
|9
|11
|15
|48-55
|38
|36.2
|15
|Брест
|35
|9
|11
|15
|39-50
|38
|36.2
|16
|Осер
|35
|8
|10
|17
|32-57
|34
|32.4
| 17
Зона вылета
|Нант
|36
|6
|15
|15
|35-53
|33
|30.6
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|35
|6
|5
|24
|22-66
|23
|21.9
| 19
Зона вылета
|Труа
|35
|4
|10
|21
|42-77
|22
|21.0
| 20
Зона вылета
|Анже
|35
|3
|5
|27
|29-77
|14
|13.3