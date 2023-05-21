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Лорьян - Ланс 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
21 Мая 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 36-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Лорьян
Ланс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ланс, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ланс
Ланс
38ШвейцарияврИвон Мвого
3ТунисзщМонтассар Тальби
25ФранциязщВенсан Ле Гофф
24ДР КонгозщЖедеон Калулу
12КамерунзщДарлин Йонгва
18Кот-д'ИвуарпзБамо Мейте
19ФранцияпзЛоран Абергель
8НигерияпзБонке Инносент
14ФранцияпзРомен Февр
80ФранцияпзЭнцо Ле Фе
9МалинпИбраима Коне
30ФранцияврБрис Самба
14АргентиназщФакундо Медина
21МализщМассадио Айдара
24ФранциязщЖонатан Гради
3КолумбиязщДейвер Мачадо
29ПольшапзПшемыслав Франковски
26ГанапзСалис Самед
8Кот-д'ИвуарпзСеко Фофана
28ФранцияпзАдриен Томассон
7ФранциянпФлорьян Сотока
11БельгиянпЛуа Опенда
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
09.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Лорьян1 : 1 2 : 4Ланс
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Ланс5 : 2Лорьян
06.02.2022 Франция - Лига 1 23-й тур Лорьян2 : 0Ланс
29.08.2021 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 2Лорьян
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс4 : 1Лорьян
13.09.2020 Франция - Лига 1 3-й тур Лорьян2 : 3Ланс
02.11.2019 Франция - Лига 2 13-й тур Ланс1 : 0Лорьян
23.04.2019 Франция - Лига 2 34-й тур Ланс0 : 1Лорьян
30.11.2018 Франция - Лига 2 16-й тур Лорьян2 : 2Ланс
03.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 24-й тур Лорьян1 : 1Ланс
14.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур 1 : 1Лорьян
07.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Лорьян2 : 1
30.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 1 : 3Лорьян
23.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Лорьян0 : 1
16.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Лорьян
12.05.2023 Франция - Лига 1 35-й тур Ланс2 : 1
06.05.2023 Франция - Лига 1 34-й тур Ланс2 : 1
02.05.2023 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Ланс
22.04.2023 Франция - Лига 1 32-й тур Ланс3 : 0
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур 3 : 1Ланс
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ35 26 3 6 84-35 81 77.1
2
Лига чемпионов
Ланс35 22 9 4 59-27 75 71.4
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель35 22 7 6 65-35 73 69.5
4
Лига Европы
Монако36 19 8 9 69-54 65 60.2
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль35 17 9 9 60-41 60 57.1
6 Ренн35 18 5 12 60-38 59 56.2
7 Лион36 17 8 11 61-44 59 54.6
8 Клермон35 15 8 12 39-45 53 50.5
9 Лорьян35 14 10 11 49-47 52 49.5
10 Ницца35 13 12 10 42-34 51 48.6
11 Реймс35 12 14 9 42-37 50 47.6
12 Монпелье36 14 5 17 60-58 47 43.5
13 Тулуза35 12 7 16 48-55 43 41.0
14 Страсбург35 9 11 15 48-55 38 36.2
15 Брест35 9 11 15 39-50 38 36.2
16 Осер35 8 10 17 32-57 34 32.4
17
Зона вылета
Нант36 6 15 15 35-53 33 30.6
18
Зона вылета
Аяччо35 6 5 24 22-66 23 21.9
19
Зона вылета
Труа35 4 10 21 42-77 22 21.0
20
Зона вылета
Анже35 3 5 27 29-77 14 13.3

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