Лечче - Специя 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Специя, которое состоится 21 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Специя
Специя
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Валентен Жендрей
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|93
|зщ
|Самуэль Юмтити
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|зщ
|Алексис Блен
|16
|пз
|Хоан Гонсалес
|28
|нп
|Реми Уден
|27
|нп
|Габриэл Стрефезза
|77
|нп
|Ассан Сесай
|11
|нп
|Федерико Ди Франческо
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|4
|зщ
|Итан Ампаду
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|21
|зщ
|Сальвадор Феррер
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|25
|пз
|Сальваторе Эспозито
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
Главные тренеры
|Марко Барони
|Леонардо Семпличи
История личных встреч
|08.01.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|0 : 0
|16.12.2021
|Кубок Италии
|2-й раунд
|0 : 2
|11.05.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 38-й тур
|2 : 1
|30.12.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 19-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 2
|28.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
|7
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|11
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1