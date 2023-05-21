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Лечче - Специя 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Мая 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Лечче
Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Специя, которое состоится 21 Мая 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Специя
Специя
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
16ИспанияпзХоан Гонсалес
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
69ПольшаврБартломей Дронговский
55ПольшазщПшемыслав Висневски
4УэльсзщИтан Ампаду
43ГрециязщДимитриос Николау
21ИспаниязщСальвадор Феррер
6МароккопзМехди Бурабья
25ИталияпзСальваторе Эспозито
8ШвецияпзАльбин Экдаль
13ПольшапзАркадиуш Реца
18АнголанпМбала Н'Зола
11ГананпЭммануэль Гьяси
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияЛеонардо Семпличи
История личных встреч
08.01.2023 Италия - Серия А 17-й тур Специя0 : 0Лечче
16.12.2021 Кубок Италии 2-й раунд Специя0 : 2Лечче
11.05.2019 Италия - Серия B Серия B. 38-й тур Лечче2 : 1Специя
30.12.2018 Италия - Серия B Серия B. 19-й тур Специя1 : 1Лечче
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 2Лечче
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Лечче0 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 2 : 1Лечче
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Лечче1 : 0
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 2 : 0Лечче
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Специя2 : 0
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Специя
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 2Специя
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Специя0 : 2
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 1Специя
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Квалификация Лиги конференций
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
10 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
11 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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