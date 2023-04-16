Торино - Фиорентина 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|5
|зщ
|Эндрю Гравильон
|3
|зщ
|Перр Схюрс
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|17
|зщ
|Уилфрид Синго
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|16
|пз
|Никола Влашич
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Иван Илич
|7
|нп
|Янн Карамо
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|1
|вр
|Пьетро Терраччано
|2
|зщ
|Додо
|28
|зщ
|Лукас Куарта
|98
|зщ
|Игор дос Сантос
|15
|зщ
|Алекса Терзич
|34
|пз
|Софьян Амрабат
|38
|пз
|Роландо Мандрагора
|72
|пз
|Антонин Барак
|77
|пз
|Йосип Брекало
|99
|нп
|Кристиан Куаме
|7
|нп
|Лука Йович
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|Италия - Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|19.07.2020
|Италия - Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|15-й тур
|2 : 1
|31.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|13.01.2019
|Кубок Италии
|1/8 финала
|0 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 1
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
|29.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
|7
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|11
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1