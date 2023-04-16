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Торино - Фиорентина 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
21 Мая 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
Торино
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
32СербияврВаня Милинкович-Савич
5ГваделупазщЭндрю Гравильон
3НидерландызщПерр Схюрс
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
17Кот-д'ИвуарзщУилфрид Синго
13ШвейцариязщРикардо Родригес
16ХорватияпзНикола Влашич
28ИталияпзСамуэле Риччи
8СербияпзИван Илич
7ФранциянпЯнн Карамо
9ПарагвайнпАрнальдо Антонио Санабрия
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
15СербиязщАлекса Терзич
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
72ЧехияпзАнтонин Барак
77ХорватияпзЙосип Брекало
99Кот-д'ИвуарнпКристиан Куаме
7СербиянпЛука Йович
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
01.02.2023 Кубок Италии 1/4 финала Фиорентина2 : 1Торино
21.01.2023 Италия - Серия А 19-й тур Фиорентина0 : 1Торино
10.01.2022 Италия - Серия А 21-й тур Торино4 : 0Фиорентина
28.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Фиорентина2 : 1Торино
29.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Торино1 : 1Фиорентина
19.09.2020 Италия - Серия А 1-й тур Фиорентина1 : 0Торино
19.07.2020 Италия - Серия А 34-й тур Фиорентина2 : 0Торино
08.12.2019 Италия - Серия А 15-й тур Торино2 : 1Фиорентина
31.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Фиорентина1 : 1Торино
13.01.2019 Кубок Италии 1/8 финала Торино0 : 2Фиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 0 : 1Торино
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Торино1 : 1
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 2Торино
29.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Торино1 : 2
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 1Торино
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч 1 : 3 ДВФиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Фиорентина2 : 0
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч Фиорентина1 : 2
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 0Фиорентина
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 3 : 3Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Квалификация Лиги конференций
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
10 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
11 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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