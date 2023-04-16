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Удинезе - Лацио 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
21 Мая 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Удинезе
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 21 Мая 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
1ИталияврМарко Сильвестри
3МароккозщАдам Масина
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
2ИрландиязщФести Эбоселе
13ИталиязщИйенома Удогие
24СербияпзЛазар Самарджич
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
37АргентинапзРоберто Перейра
30Северная МакедониянпИлия Несторовски
94ИталияврИван Проведель
15ИталиязщНиколо Казале
13ИталиязщАлессио Романьоли
23АлбаниязщЭльсеид Хюсай
29ИталияпзМануэль Лаццари
21СербияпзСергей Милинкович-Савич
5УругвайпзМатиас Весино
10ИспанияпзЛуис Альберто
20ИталияпзМаттиа Цаканьи
7БразилиянпФелипе Андерсон
17ИталиянпЧиро Иммобиле
Главные тренеры
ИталияАндреа Соттиль
ИталияМаурицио Сарри
История личных встреч
16.10.2022 Италия - Серия А 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
02.12.2021 Италия - Серия А 15-й тур Лацио4 : 4Удинезе
21.03.2021 Италия - Серия А 28-й тур Удинезе0 : 1Лацио
29.11.2020 Италия - Серия А 9-й тур Лацио1 : 3Удинезе
15.07.2020 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе0 : 0Лацио
01.12.2019 Италия - Серия А 14-й тур Лацио3 : 0Удинезе
17.04.2019 Италия - Серия А 25-й тур Лацио2 : 0Удинезе
26.09.2018 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе1 : 2Лацио
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Удинезе
08.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Удинезе2 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Удинезе1 : 1
28.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 0Удинезе
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Удинезе3 : 0
12.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 2
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур Лацио2 : 0
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур 3 : 1Лацио
22.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур Лацио0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Квалификация Лиги конференций
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
10 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
11 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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