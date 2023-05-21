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Наполи - Интер 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
21 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Наполи
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
3Южная КореязщКим Мин Джэ
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
21ИталиянпМаттео Политано
9НигериянпВиктор Осимхен
81ИталиянпДжакомо Распадори
1СловенияврСамир Ханданович
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
6НидерландызщСтефан де Врей
15ИталиязщФранческо Ачерби
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
77ХорватияпзМарсело Брозович
5ИталияпзРоберто Гальярдини
11АргентинапзХоакин Корреа
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А 16-й тур Интер М1 : 0Наполи
12.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 1Интер М
21.11.2021 Италия - Серия А 13-й тур Интер М3 : 2Наполи
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Наполи1 : 1Интер М
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Интер М1 : 0Наполи
28.07.2020 Италия - Серия А 37-й тур Интер М2 : 0Наполи
13.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Наполи1 : 1Интер М
12.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Интер М0 : 1Наполи
06.01.2020 Италия - Серия А 18-й тур Наполи1 : 3Интер М
19.05.2019 Италия - Серия А 37-й тур Наполи4 : 1Интер М
14.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур 2 : 0Наполи
07.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур Наполи1 : 0
04.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 1 : 1Наполи
30.04.2023 Италия - Серия А 32-й тур Наполи1 : 1
23.04.2023 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 1Наполи
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0
13.05.2023 Италия - Серия А 35-й тур Интер М4 : 2
10.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 0 : 2Интер М
06.05.2023 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 2Интер М
03.05.2023 Италия - Серия А 33-й тур 0 : 6Интер М
Текстовая трансляция
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Италия празднует – «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом.Все итальянские медиа пишут только об одном: «Квара и Осимхен — манифест нового Неаполя». Италия в восторге от «Наполи» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи35 26 5 4 70-25 83 79.0
2
Лига чемпионов
Ювентус35 21 6 8 54-28 69 65.7
3
Лига чемпионов
Интер М35 21 3 11 66-37 66 62.9
4
Лига чемпионов
Лацио35 19 8 8 54-28 65 61.9
5
Лига Европы
Аталанта36 18 7 11 59-43 61 56.5
6
Квалификация Лиги конференций
Милан35 17 10 8 55-41 61 58.1
7 Рома35 17 8 10 45-33 59 56.2
8 Монца36 14 10 12 46-46 52 48.1
9 Болонья36 13 11 12 48-45 50 46.3
10 Фиорентина35 13 10 12 47-40 49 46.7
11 Торино35 13 10 12 37-39 49 46.7
12 Удинезе35 11 13 11 45-43 46 43.8
13 Сассуоло36 12 8 16 44-56 44 40.7
14 Эмполи35 9 12 14 32-45 39 37.1
15 Салернитана35 8 14 13 43-56 38 36.2
16 Лечче35 7 11 17 30-43 32 30.5
17 Специя35 6 12 17 30-56 30 28.6
18
Зона вылета
Верона36 7 9 20 29-55 30 27.8
19
Зона вылета
Кремонезе36 4 12 20 32-66 24 22.2
20
Зона вылета
Сампдория35 3 9 23 21-62 18 17.1

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