Наполи - Интер 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
21 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 36-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Интер М, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь
Интер М
Милан
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|21
|нп
|Маттео Политано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|81
|нп
|Джакомо Распадори
|1
|вр
|Самир Ханданович
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|2
|зщ
|Дензел Думфрис
|8
|зщ
|Робин Госенс
|23
|пз
|Николо Барелла
|77
|пз
|Марсело Брозович
|5
|пз
|Роберто Гальярдини
|11
|пз
|Хоакин Корреа
|90
|нп
|Ромелу Лукаку
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 1
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|3 : 2
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 1
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|28.07.2020
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 0
|13.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|06.01.2020
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 3
|19.05.2019
|Италия - Серия А
|37-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|04.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|16.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Италия - Серия А
|35-й тур
|4 : 2
|10.05.2023
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|06.05.2023
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 6
Текстовая трансляция
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Италия празднует – «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом.Все итальянские медиа пишут только об одном: «Квара и Осимхен — манифест нового Неаполя». Италия в восторге от «Наполи» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура Серии A: «Наполи» — «Интер». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|26
|5
|4
|70-25
|83
|79.0
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|21
|6
|8
|54-28
|69
|65.7
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|62.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|61.9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|36
|18
|7
|11
|59-43
|61
|56.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|35
|17
|10
|8
|55-41
|61
|58.1
|7
|Рома
|35
|17
|8
|10
|45-33
|59
|56.2
|8
|Монца
|36
|14
|10
|12
|46-46
|52
|48.1
|9
|Болонья
|36
|13
|11
|12
|48-45
|50
|46.3
|10
|Фиорентина
|35
|13
|10
|12
|47-40
|49
|46.7
|11
|Торино
|35
|13
|10
|12
|37-39
|49
|46.7
|12
|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|43.8
|13
|Сассуоло
|36
|12
|8
|16
|44-56
|44
|40.7
|14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|37.1
|15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|36.2
|16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|30.5
|17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|28.6
| 18
Зона вылета
|Верона
|36
|7
|9
|20
|29-55
|30
|27.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|36
|4
|12
|20
|32-66
|24
|22.2
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|35
|3
|9
|23
|21-62
|18
|17.1