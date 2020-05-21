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Майнц - Штутгарт 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
21 Мая 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Майнц
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Штутгарт, которое состоится 21 Мая 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврФинн Дамен
19ФранциязщАнтони Каси
16ГерманиязщШтефан Белл
21ГерманиязщДанни да Коста
20ШвейцарияпзЭдимилсон Фернандеш
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
3ИспанияпзАарон Кариколь
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
6ГерманияпзАнтон Стах
9АвстриянпКарим Онисиво
17ФранциянпЛюдовик Ажорк
33ГерманияврФабиан Бредлов
16ГерманиязщАтакан Каразор
5ГрециязщКонстантинос Мавропанос
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
4ГерманиязщЙоша Вагноман
24ХорватиязщБорна Соса
3ЯпонияпзВатару Эндо
8ФранцияпзЭнцо Мийо
14ДР КонгонпСилас Катомпа Мвумпа
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
21.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Штутгарт1 : 1Майнц
16.04.2022 Германия - Бундеслига 30-й тур Майнц0 : 0Штутгарт
26.11.2021 Германия - Бундеслига 13-й тур Штутгарт2 : 1Майнц
29.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Штутгарт2 : 0Майнц
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Майнц1 : 4Штутгарт
19.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Штутгарт2 : 3Майнц
26.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Майнц1 : 0Штутгарт
20.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Майнц3 : 2Штутгарт
19.12.2017 Кубок Германии 1/8 финала Майнц3 : 1Штутгарт
26.08.2017 Германия - Бундеслига 2-й тур Штутгарт1 : 0Майнц
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Майнц
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц2 : 3
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 3 : 0Майнц
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Майнц3 : 1
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 1Майнц
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 1Штутгарт
03.05.2023 Кубок Германии 1/2 финала Штутгарт2 : 3
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Штутгарт2 : 1
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур 1 : 1Штутгарт
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
15 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
16 Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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