Аугсбург - Боруссия Д 21 Мая прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
21 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
|40
|вр
|Томаш Коубек
|23
|зщ
|Максимилиан Бауэр
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеу
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|10
|пз
|Арне Майер
|27
|пз
|Арне Энгелс
|13
|пз
|Эльвис Реджбечай
|9
|пз
|Эрмедин Демирович
|11
|нп
|Мергим Бериша
|7
|нп
|Дион Белё
|1
|вр
|Грегор Кобель
|13
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|25
|зщ
|Никлас Зюле
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|23
|пз
|Эмре Джан
|17
|пз
|Мариус Вольф
|21
|нп
|Дониэлл Мален
|9
|нп
|Себастьен Аллер
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Эдин Терзич
История личных встреч
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 3
|27.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|30.01.2021
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 0
|18.01.2020
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 5
|17.08.2019
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|01.03.2019
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|06.10.2018
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|26.02.2018
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|21.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|07.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|6 : 0
|28.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 0
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
|16
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3