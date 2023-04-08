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Аугсбург - Боруссия Д 21 Мая прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
21 Мая 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия);
Аугсбург
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия Д, которое состоится 21 Мая 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия Д
Дортмунд
40ЧехияврТомаш Коубек
23ГерманиязщМаксимилиан Бауэр
6НидерландызщДжеффри Гауэлеу
19ГерманиязщФеликс Удуохай
3ДаниязщМадс Педерсен
10ГерманияпзАрне Майер
27БельгияпзАрне Энгелс
13КосовопзЭльвис Реджбечай
9Босния и ГерцеговинапзЭрмедин Демирович
11ГерманиянпМергим Бериша
7ХорватиянпДион Белё
1ШвейцарияврГрегор Кобель
13ПортугалиязщРафаэл Геррейру
25ГерманиязщНиклас Зюле
15ГерманиязщМатс Хуммельс
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
19ГерманияпзЮлиан Брандт
23ГерманияпзЭмре Джан
17ГерманияпзМариус Вольф
21НидерландынпДониэлл Мален
9Кот-д'ИвуарнпСебастьен Аллер
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
ГерманияЭнрико Масен
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
22.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия Д4 : 3Аугсбург
27.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург1 : 1Боруссия Д
02.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д2 : 1Аугсбург
30.01.2021 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия Д3 : 1Аугсбург
26.09.2020 Германия - Бундеслига 2-й тур Аугсбург2 : 0Боруссия Д
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Аугсбург3 : 5Боруссия Д
17.08.2019 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия Д5 : 1Аугсбург
01.03.2019 Германия - Бундеслига 24-й тур Аугсбург2 : 1Боруссия Д
06.10.2018 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д4 : 3Аугсбург
26.02.2018 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия Д1 : 1Аугсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 2Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Аугсбург
21.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Аугсбург1 : 1
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 2Аугсбург
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Боруссия Д5 : 2
07.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия Д6 : 0
28.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 1 : 1Боруссия Д
22.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 0
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 3Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
15 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
16 Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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