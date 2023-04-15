Байер - Боруссия М 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия М, которое состоится 21 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|5
|зщ
|Митчел Баккер
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|10
|пз
|Керем Демирбай
|19
|пз
|Мусса Диаби
|9
|нп
|Сердар Азмун
|21
|нп
|Амин Адли
|41
|вр
|Ян Ольшовски
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|17
|пз
|Куадио Коне
|23
|пз
|Йонас Хофман
|32
|пз
|Флориан Нойхаус
|14
|нп
|Алассан Плеа
|10
|нп
|Маркус Тюрам
Главные тренеры
|Хаби Олано Алонсо
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|22.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|23.04.2023
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|68.7
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|21
|4
|7
|78-42
|67
|69.8
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|63.6
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|59.6
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|59.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|32
|14
|7
|11
|55-44
|49
|51.0
|7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|49.5
|8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|47.5
|9
|Майнц
|32
|12
|9
|11
|51-49
|45
|46.9
|10
|Кёльн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|42.4
|11
|Боруссия М
|32
|10
|9
|13
|48-53
|39
|40.6
|12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|36.4
|13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|35.4
|14
|Аугсбург
|32
|9
|7
|16
|42-58
|34
|35.4
|15
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|32.3
|16
|Шальке-04
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|31.3
| 17
Зона вылета
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|40-55
|29
|30.2
| 18
Зона вылета
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|26.3