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Байер - Боруссия М 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
21 Мая 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Байер
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия М, которое состоится 21 Мая 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1ФинляндияврЛукаш Градецки
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
4ГерманиязщЖонатан Та
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
30НидерландызщЖереми Фримпонг
5НидерландызщМитчел Баккер
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
10ГерманияпзКерем Демирбай
19ФранцияпзМусса Диаби
9ИраннпСердар Азмун
21ФранциянпАмин Адли
41ГерманияврЯн Ольшовски
18АвстриязщШтефан Лайнер
3ЯпониязщКоу Итакура
30ШвейцариязщНико Эльведи
20ГерманиязщЛука Нец
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзКуадио Коне
23ГерманияпзЙонас Хофман
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
14ФранциянпАлассан Плеа
10ФранциянпМаркус Тюрам
Главные тренеры
ИспанияХаби Олано Алонсо
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
22.01.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Боруссия М2 : 3Байер
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Боруссия М1 : 2Байер
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Байер4 : 0Боруссия М
06.03.2021 Германия - Бундеслига 24-й тур Боруссия М0 : 1Байер
08.11.2020 Германия - Бундеслига 7-й тур Байер4 : 3Боруссия М
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия М1 : 3Байер
02.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Байер1 : 2Боруссия М
19.01.2019 Германия - Бундеслига 18-й тур Байер0 : 1Боруссия М
31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М0 : 5Байер
25.08.2018 Германия - Бундеслига 1-й тур Боруссия М2 : 0Байер
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер0 : 0
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 1Байер
11.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0Байер
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер1 : 2
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 0 : 0Байер
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 5 : 2Боруссия М
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Боруссия М2 : 0
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур 2 : 1Боруссия М
23.04.2023 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия М0 : 1
15.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур 1 : 1Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария33 20 8 5 90-37 68 68.7
2
Лига чемпионов
Боруссия Д32 21 4 7 78-42 67 69.8
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг33 19 6 8 60-39 63 63.6
4
Лига чемпионов
Унион33 17 8 8 50-38 59 59.6
5
Лига Европы
Фрайбург33 17 8 8 50-42 59 59.6
6
Квалификация Лиги конференций
Байер32 14 7 11 55-44 49 51.0
7 Вольфсбург33 13 10 10 56-46 49 49.5
8 Айнтрахт Ф33 12 11 10 56-51 47 47.5
9 Майнц32 12 9 11 51-49 45 46.9
10 Кёльн33 10 12 11 48-52 42 42.4
11 Боруссия М32 10 9 13 48-53 39 40.6
12 Вердер33 10 6 17 51-63 36 36.4
13 Хоффенхайм33 10 5 18 47-56 35 35.4
14 Аугсбург32 9 7 16 42-58 34 35.4
15 Бохум33 9 5 19 37-72 32 32.3
16 Шальке-0433 7 10 16 33-67 31 31.3
17
Зона вылета
Штутгарт32 6 11 15 40-55 29 30.2
18
Зона вылета
Герта33 6 8 19 40-68 26 26.3

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