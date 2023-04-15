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Спортинг - Бенфика 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
Спортинг
Бенфика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 21 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика4 : 3Спортинг
02.02.2021 Португалия - Примейра 16-й тур Спортинг1 : 0Бенфика
25.07.2020 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
18.01.2020 Португалия - Примейра 17-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
04.08.2019 Суперкубок Португалии Финал Бенфика5 : 0Спортинг
03.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Спортинг1 : 0Бенфика
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 4Спортинг
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1
24.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур 0 : 2Спортинг
20.04.2023 Лига Европы 1/4 финала. 2-й матч Спортинг1 : 1
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур 1 : 5Бенфика
06.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика1 : 0
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур 0 : 2Бенфика
23.04.2023 Португалия - Примейра 29-й тур Бенфика1 : 0
19.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 3 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика32 27 2 3 77-18 83 86.5
2 Порту32 25 4 3 66-20 79 82.3
3 Брага33 24 3 6 72-30 75 75.8
4 Спортинг32 22 4 6 67-29 70 72.9
5 Арока33 14 9 10 34-37 51 51.5
6 Витория Гимарайнш32 15 5 12 33-36 50 52.1
7 Шавиш33 12 10 11 34-36 46 46.5
8 Фамаликан32 13 4 15 35-41 43 44.8
9 Боавишта33 11 8 14 39-53 41 41.4
10 Визела33 11 7 15 33-36 40 40.4
11 Каза Пия32 11 7 14 29-37 40 41.7
12 Риу Аве32 10 9 13 33-38 39 40.6
13 Портимоненсе33 10 4 19 25-46 34 34.3
14 Жил Висенте32 9 7 16 31-40 34 35.4
15 Эшторил32 9 4 19 28-46 31 32.3
16 Маритиму33 7 5 21 31-60 26 26.3
17 Санта-Клара33 5 7 21 26-55 22 22.2
18 Пасуш де Феррейра32 5 5 22 23-58 20 20.8

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