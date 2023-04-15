Спортинг - Бенфика 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
21 Мая 2023 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 33-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 21 Мая 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 3
|02.02.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|18.01.2020
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|0 : 2
|04.08.2019
|Суперкубок Португалии
|Финал
|5 : 0
|03.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 4
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|24.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|20.04.2023
|Лига Европы
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 5
|06.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|23.04.2023
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 0
|19.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|32
|27
|2
|3
|77-18
|83
|86.5
|2
|Порту
|32
|25
|4
|3
|66-20
|79
|82.3
|3
|Брага
|33
|24
|3
|6
|72-30
|75
|75.8
|4
|Спортинг
|32
|22
|4
|6
|67-29
|70
|72.9
|5
|Арока
|33
|14
|9
|10
|34-37
|51
|51.5
|6
|Витория Гимарайнш
|32
|15
|5
|12
|33-36
|50
|52.1
|7
|Шавиш
|33
|12
|10
|11
|34-36
|46
|46.5
|8
|Фамаликан
|32
|13
|4
|15
|35-41
|43
|44.8
|9
|Боавишта
|33
|11
|8
|14
|39-53
|41
|41.4
|10
|Визела
|33
|11
|7
|15
|33-36
|40
|40.4
|11
|Каза Пия
|32
|11
|7
|14
|29-37
|40
|41.7
|12
|Риу Аве
|32
|10
|9
|13
|33-38
|39
|40.6
|13
|Портимоненсе
|33
|10
|4
|19
|25-46
|34
|34.3
|14
|Жил Висенте
|32
|9
|7
|16
|31-40
|34
|35.4
|15
|Эшторил
|32
|9
|4
|19
|28-46
|31
|32.3
|16
|Маритиму
|33
|7
|5
|21
|31-60
|26
|26.3
|17
|Санта-Клара
|33
|5
|7
|21
|26-55
|22
|22.2
|18
|Пасуш де Феррейра
|32
|5
|5
|22
|23-58
|20
|20.8