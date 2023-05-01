НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
|22
|вр
|Яспер Силлессен
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|4
|зщ
|Иван Маркес
|3
|зщ
|Филиппе Сандлер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|20
|пз
|Лассе Шоне
|71
|пз
|Дирк Пропер
|14
|пз
|Уссама Таннан
|7
|нп
|Элаис Тавшан
|11
|нп
|Магнус Маттссон
|19
|нп
|Ландри Димата
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|46
|зщ
|Ваутер Гус
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|5
|зщ
|Милош Керкез
|8
|пз
|Йорди Класи
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|7
|нп
|Йенс Одгор
|11
|нп
|Йеспер Карлссон
|9
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|01.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 1
|06.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 3
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 1
|07.05.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 1
|28.08.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|30.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 3
|01.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 4
|13.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|32-й тур
|1 : 1
|01.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|15-й тур
|3 : 2
|07.04.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|1 : 1
|12.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 3
|25.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 4
|09.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 1
|11.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|79
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|71
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|32
|66
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|32
|64
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|32
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|32
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|51
|8
|Херенвен
|32
|42
|9
|Валвейк
|32
|41
|10
|НЕК Неймеген
|32
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|32
|37
|12
|Фортуна
|32
|35
|13
|Витесс
|32
|34
|14
|Волендам
|32
|33
|15
|Эксельсиор
|32
|29
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|32
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|32
|16