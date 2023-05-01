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НЕК Неймеген - АЗ Алкмар 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
НЕК Неймеген
АЗ Алкмар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - АЗ Алкмар, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
АЗ Алкмар
Алкмар
22НидерландыврЯспер Силлессен
28НидерландызщБарт ван Рой
4ИспаниязщИван Маркес
3НидерландызщФилиппе Сандлер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
20ДанияпзЛассе Шоне
71НидерландыпзДирк Пропер
14МароккопзУссама Таннан
7НидерландынпЭлаис Тавшан
11ДаниянпМагнус Маттссон
19БельгиянпЛандри Димата
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
46НидерландызщВаутер Гус
31НидерландызщСэм Бёкема
5ВенгриязщМилош Керкез
8НидерландыпзЙорди Класи
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
16НидерландыпзСвен Мейнанс
7ДаниянпЙенс Одгор
11ШвециянпЙеспер Карлссон
9ГрециянпВангелис Павлидис
Главные тренеры
НидерландыРогьер Мейер
История личных встреч
01.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
06.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген1 : 3АЗ Алкмар
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
07.05.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур НЕК Неймеген2 : 1АЗ Алкмар
28.08.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур АЗ Алкмар2 : 0НЕК Неймеген
30.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НЕК Неймеген0 : 3АЗ Алкмар
01.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур АЗ Алкмар2 : 4НЕК Неймеген
13.04.2014 Нидерланды - Эредивизия 32-й тур АЗ Алкмар1 : 1НЕК Неймеген
01.12.2013 Нидерланды - Эредивизия 15-й тур НЕК Неймеген3 : 2АЗ Алкмар
07.04.2013 Нидерланды - Эредивизия 29-й тур НЕК Неймеген1 : 1АЗ Алкмар
12.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 4 : 0НЕК Неймеген
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур НЕК Неймеген2 : 3
25.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 1НЕК Неймеген
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур НЕК Неймеген1 : 4
09.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 0НЕК Неймеген
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч АЗ Алкмар0 : 1
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур АЗ Алкмар5 : 1
11.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 1-й матч 2 : 1АЗ Алкмар
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 0АЗ Алкмар
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур АЗ Алкмар3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3279
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3271
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3266
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3264
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3258
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3253
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3251
8 Херенвен3242
9 Валвейк3241
10 НЕК Неймеген3238
11 Гоу Эхед Иглс3237
12 Фортуна3235
13 Витесс3234
14 Волендам3233
15 Эксельсиор3229
16
Стыковая зона
Эммен3228
17
Зона вылета
Гронинген3218
18
Зона вылета
Камбюр3216

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