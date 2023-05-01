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ПСВ Эйндховен - Херенвен 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Херенвен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
1АргентинаврWalter Benitez
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
22АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
30НидерландызщPatrick van Aanholt
23НидерландыпзЙоей Верман
6Кот-д'ИвуарпзИбраим Сангаре
20НидерландыпзГус Тиль
7НидерландыпзЧави Симонс
27БельгиянпЖоан Бакайоко
9НидерландынпЛюк де Йонг
1НидерландыврХавьер Маус
27НидерландызщМилан ван Эвейк
25НидерландызщДжеффри Брума
5ПольшазщПавел Бохневич
33НидерландыпзТом Хайе
26БельгияпзAnas Tahiri
20НорвегиянпОсам Сахрауи
7ГерманиянпМатс Кёлерт
24НидерландынпЧе Нуннели
29БельгиянпАнтуан Колассен
17НидерландынпСидней ван Хойдонк
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
НидерландыКеес ван Вондерен
История личных встреч
09.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Херенвен1 : 1ПСВ Эйндховен
02.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Херенвен
06.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Херенвен2 : 2ПСВ Эйндховен
24.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Херенвен
16.02.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен2 : 2ПСВ Эйндховен
24.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0Херенвен
17.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2Херенвен
10.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Херенвен2 : 0ПСВ Эйндховен
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 1ПСВ Эйндховен
30.04.2023 Кубок Нидерландов Финал 1 : 1 2 : 3ПСВ Эйндховен
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
16.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
13.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Херенвен0 : 0
06.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 2 : 3Херенвен
22.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Херенвен2 : 3
15.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 4 : 0Херенвен
08.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд3279
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен3271
3
Квалификация Лиги Европы
Аякс3266
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар3264
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте3258
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта3253
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт3251
8 Херенвен3242
9 Валвейк3241
10 НЕК Неймеген3238
11 Гоу Эхед Иглс3237
12 Фортуна3235
13 Витесс3234
14 Волендам3233
15 Эксельсиор3229
16
Стыковая зона
Эммен3228
17
Зона вылета
Гронинген3218
18
Зона вылета
Камбюр3216

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