ПСВ Эйндховен - Херенвен 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
21 Мая 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Херенвен, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
|1
|вр
|Walter Benitez
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|22
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|23
|пз
|Йоей Верман
|6
|пз
|Ибраим Сангаре
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Хавьер Маус
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|25
|зщ
|Джеффри Брума
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|33
|пз
|Том Хайе
|26
|пз
|Anas Tahiri
|20
|нп
|Осам Сахрауи
|7
|нп
|Матс Кёлерт
|24
|нп
|Че Нуннели
|29
|нп
|Антуан Колассен
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|1 : 1
|02.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 2
|06.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|2 : 2
|24.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|2 : 1
|16.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|2 : 2
|24.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|17.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 2
|10.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Кубок Нидерландов
|Финал
|1 : 1 2 : 3
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|16.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 3
|13.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 3
|22.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 3
|15.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|4 : 0
|08.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|32
|79
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|32
|71
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Аякс
|32
|66
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|32
|64
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|32
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|32
|53
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|32
|51
|8
|Херенвен
|32
|42
|9
|Валвейк
|32
|41
|10
|НЕК Неймеген
|32
|38
|11
|Гоу Эхед Иглс
|32
|37
|12
|Фортуна
|32
|35
|13
|Витесс
|32
|34
|14
|Волендам
|32
|33
|15
|Эксельсиор
|32
|29
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|32
|28
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|32
|18
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|32
|16