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Металлист 1925 - Металлист 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Колос (Борисполь, Украина), вместимость: 7500
21 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 27-й тур
Металлист 1925
Металлист

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Металлист, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Борисполь, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Металлист
Харьков
Главные тренеры
СербияПерица Огненович
СербияПерица Огненович
История личных встреч
08.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Металлист0 : 0Металлист 1925
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Металлист 1925
08.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Металлист 1925
04.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур Металлист 19250 : 0
29.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Металлист 1925
23.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур 0 : 2Металлист 1925
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур Металлист0 : 5
07.05.2023 Украина - Премьер-лига 25-й тур Металлист1 : 0
03.05.2023 Украина - Премьер-лига 24-й тур 5 : 0Металлист
28.04.2023 Украина - Премьер-лига 23-й тур Металлист1 : 3
22.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур 3 : 2Металлист
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр27 20 6 1 62-19 66 81.5
2
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-128 20 5 3 60-23 65 77.4
3
Квалификация Лиги конференций
Заря27 19 4 4 59-28 61 75.3
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К27 16 5 6 44-24 53 65.4
5 Александрия28 10 13 5 41-36 43 51.2
6 Ворскла27 10 6 11 32-35 36 44.4
7 Кривбасс27 10 5 12 22-29 35 43.2
8 Колос27 9 6 12 22-31 33 40.7
9 Черноморец27 7 8 12 30-37 29 35.8
10 Минай27 7 8 12 20-29 29 35.8
11 Верес27 7 6 14 32-40 27 33.3
12 Ингулец27 7 6 14 20-33 27 33.3
13 Металлист 192526 5 12 9 20-39 27 34.6
14 Рух В26 5 9 12 26-36 24 30.8
15
Зона вылета
Металлист26 5 7 14 26-49 22 28.2
16
Зона вылета
Львов26 3 4 19 18-46 13 16.7

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