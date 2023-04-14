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Сморгонь - Шахтёр С 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
21 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Сморгонь
Шахтёр С

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Шахтёр С, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Сморгонь2 : 2Шахтёр С
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С3 : 0Сморгонь
14.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 3 : 1Сморгонь
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Сморгонь1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 2 : 0Сморгонь
21.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Сморгонь3 : 2
14.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 4 : 1Сморгонь
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Шахтёр С2 : 0
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 0Шахтёр С
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Шахтёр С1 : 0
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур 1 : 4Шахтёр С
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Шахтёр С1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ8 6 2 0 14-4 20 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Неман8 6 1 1 15-6 19 79.2
4 БАТЭ9 4 3 2 15-10 15 55.6
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь8 3 0 5 8-17 9 37.5
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест8 1 0 7 5-14 3 12.5
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -5 -10 -20.8
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С7 5 1 1 11-4 -14 -30 -66.7

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