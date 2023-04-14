Сморгонь - Шахтёр С 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Юность (Сморгонь, Беларусь), вместимость: 3200
21 Мая 2023 года в 15:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сморгонь - Шахтёр С, которое состоится 21 Мая 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Сморгонь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|3 : 0
|14.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|3 : 1
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|29.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|21.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|14.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|4 : 1
|13.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
|07.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|30.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|1 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 4
|15.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо Мн
|8
|7
|0
|1
|19-4
|21
|87.5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо-БелАЗ
|8
|6
|2
|0
|14-4
|20
|83.3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|8
|6
|1
|1
|15-6
|19
|79.2
|4
|БАТЭ
|9
|4
|3
|2
|15-10
|15
|55.6
|5
|Славия-Мозырь
|8
|4
|1
|3
|8-7
|13
|54.2
|6
|Ислочь
|8
|3
|2
|3
|12-8
|11
|45.8
|7
|Сморгонь
|8
|3
|0
|5
|8-17
|9
|37.5
|8
|Слуцк
|9
|2
|3
|4
|10-12
|9
|33.3
|9
|Минск
|8
|1
|4
|3
|7-8
|7
|29.2
|10
|Гомель
|7
|1
|4
|2
|8-13
|7
|33.3
|11
|Нафтан
|9
|1
|2
|6
|4-16
|5
|18.5
|12
|Динамо-Брест
|8
|1
|0
|7
|5-14
|3
|12.5
|13
|Белшина
|8
|1
|2
|5
|3-11
|-5
|-10
|-20.8
|14
|Энергетик-БГУ
|7
|2
|1
|4
|4-9
|-13
|-20
|-61.9
| 15
Зона вылета
|Шахтёр С
|7
|5
|1
|1
|11-4
|-14
|-30
|-66.7