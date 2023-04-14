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Динамо-Брест - Гомель 21 Мая прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
21 Мая 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Динамо-Брест
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Гомель, которое состоится 21 Мая 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Гомель
Гомель
История личных встреч
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Динамо-Брест1 : 1Гомель
19.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель1 : 0Динамо-Брест
24.09.2021 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Гомель0 : 0Динамо-Брест
16.05.2021 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест1 : 0Гомель
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Гомель1 : 2Динамо-Брест
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо-Брест3 : 0Гомель
24.11.2018 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест0 : 0Гомель
29.06.2018 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель0 : 6Динамо-Брест
26.11.2017 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Гомель0 : 1Динамо-Брест
23.07.2017 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест2 : 1Гомель
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 2 : 0Динамо-Брест
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо-Брест1 : 3
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 0 : 3Динамо-Брест
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Динамо-Брест
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Гомель0 : 4
06.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 2 : 2Гомель
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Гомель1 : 0
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Гомель
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ8 6 2 0 14-4 20 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Неман8 6 1 1 15-6 19 79.2
4 БАТЭ9 4 3 2 15-10 15 55.6
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь8 3 0 5 8-17 9 37.5
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест8 1 0 7 5-14 3 12.5
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -5 -10 -20.8
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С7 5 1 1 11-4 -14 -30 -66.7

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