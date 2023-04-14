22:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 мая
Воскресенье 21 мая
Свернуть список

Динамо Мн - Энергетик-БГУ 21 Мая прямая трансляция

Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
21 Мая 2023 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 9-й тур
Динамо Мн
Энергетик-БГУ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Энергетик-БГУ, которое состоится 21 Мая 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Энергетик-БГУ
Минск
История личных встреч
12.11.2022 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Энергетик-БГУ1 : 3Динамо Мн
02.11.2022 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн1 : 4Энергетик-БГУ
12.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Энергетик-БГУ0 : 1Динамо Мн
30.04.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн2 : 0Энергетик-БГУ
22.11.2020 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Энергетик-БГУ2 : 3Динамо Мн
20.06.2020 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Динамо Мн0 : 0Энергетик-БГУ
26.10.2019 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Энергетик-БГУ3 : 3Динамо Мн
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн6 : 1Энергетик-БГУ
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 4Динамо Мн
07.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Динамо Мн1 : 0
29.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Динамо Мн
22.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо Мн3 : 1
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 1 : 3Динамо Мн
13.05.2023 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Энергетик-БГУ1 : 0
30.04.2023 Беларусь - Высшая лига 6-й тур 1 : 0Энергетик-БГУ
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Энергетик-БГУ1 : 4
15.04.2023 Беларусь - Высшая лига 4-й тур 2 : 0Энергетик-БГУ
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Энергетик-БГУ0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн8 7 0 1 19-4 21 87.5
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо-БелАЗ8 6 2 0 14-4 20 83.3
3
Квалификация Лиги конференций
Неман8 6 1 1 15-6 19 79.2
4 БАТЭ9 4 3 2 15-10 15 55.6
5 Славия-Мозырь8 4 1 3 8-7 13 54.2
6 Ислочь8 3 2 3 12-8 11 45.8
7 Сморгонь8 3 0 5 8-17 9 37.5
8 Слуцк9 2 3 4 10-12 9 33.3
9 Минск8 1 4 3 7-8 7 29.2
10 Гомель7 1 4 2 8-13 7 33.3
11 Нафтан9 1 2 6 4-16 5 18.5
12 Динамо-Брест8 1 0 7 5-14 3 12.5
13 Белшина8 1 2 5 3-11 -5 -10 -20.8
14 Энергетик-БГУ7 2 1 4 4-9 -13 -20 -61.9
15
Зона вылета
Шахтёр С7 5 1 1 11-4 -14 -30 -66.7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close